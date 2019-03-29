影／制伏台鐵持刀男 正義哥：不希望再有家庭破碎

2019-03-29 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台鐵日前一列1162次區間車停靠松山站時，1名持刀男子在列車上叫囂、持刀，甚至欲追砍乘客，所幸在台鐵多名員工即時通報並與「背包正義哥」鄭瑋文共同制伏，無人受傷。交通部長林佳龍今天親赴台鐵表揚鄭瑋文及台鐵站務人員胡家鳴等4人、鐵警2人。鄭偉文說，當下沒想那麼多，「該幫忙就幫忙」，之前北捷鄭捷事件，傷害那麼多的家庭，「我也是為人父母，不希望再有家庭因此而破碎」。

林佳龍則表示，這起事件凸顯出「警民合作」，大家一起防範悲劇發生，他相信，「最強大的力量，不是傷人的武器，而是善良的勇氣」。

鄭瑋文說，那天看到有人在大喊就過去幫忙，他本來不知道該名男子持刀，之後才發現他有水果刀。他說，雖然松山站的站務員一直勸他退後，但他擔心樓上有些旅客和小朋友，只想趕快把這場驚魂結束，避免擴散。當時腦子只想著該怎麼讓男子的刀離開他的右手。他慢慢把背著的背包放下、換用右手拿，準備找適當時機把男子手上的刀打下來。

鄭瑋文說，當站務員第二次勸他時，持刀男子突然轉身走向他，他看時機已到，就從後面拿背包甩向持刀男子手掌心，順便打男子右腳膝蓋，當男子重心不穩跌倒，站務員很機靈馬上跑下來。嫌犯之後一度轉身向他，他後退，站務員衝下來壓住男子的手，他則上前壓住男子的下半身和腳，警員也趕過來，「在三方配合下才阻止該事件，沒有他們協助，我也不能制伏歹徒」。

台鐵松山站總務站管胡家鳴表示，根據台鐵SOP，遇到該情況只要保持淨空，隔離持刀男子和旅客，盡量拖離時間，等待鐵路警察到來，當時並沒有急著要把歹徒制伏。他之所以會奪刀，完全是因為擔心鄭瑋文的安全，兩度請鄭後退。但嫌犯聽到他在勸退，突然轉身往他走過來，鄭伺機丟背包，讓持刀男子跌倒在樓梯，但他擔心持刀男子若站起來回頭報復鄭瑋文，會讓他受傷，因此趕緊上前奪刀。

林佳龍表示，台鐵一天有60、70萬以上乘客，難免會有事故，且去年從普悠瑪事件後更是士氣低落。他希望藉此事件鼓勵台鐵同仁，讓台鐵同仁更有榮譽感。

林佳龍說，幾年前北捷江子翠事件，大家餘悸猶存，包括受害者家屬的傷痛，感到遺憾，要記起教訓。希望更多國人更重視乘車安全，要做到安全，政府要善盡保護職責，國人之間的互助合作也非常重要。這次松山車站的持刀事件，呈現台鐵平時受到危機應變的訓練，所有災防程序都要不斷演練，發生事故時才能臨危不亂。第一時間通報列車長和警局，發揮所有力量。

但林佳龍也提醒，正義哥是受過一些訓練，知道攻防的點，而一般民眾若要見義勇為，仍要量力而為，以自身安全第一。