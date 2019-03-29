親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

洞中拖出屍體...冬眠熊母子躺著中槍 冷血父子興奮撃血掌

隨扈捧雙腳高舉韓國瑜 王浩宇批:我們只是公僕沒那麼偉大

影／制伏台鐵持刀男 正義哥：不希望再有家庭破碎

2019-03-29 10:15聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台鐵日前一列1162次區間車停靠松山站時，1名持刀男子在列車上叫囂、持刀，甚至欲追砍乘客，所幸在台鐵多名員工即時通報並與「背包正義哥」鄭瑋文共同制伏，無人受傷。交通部長林佳龍今天親赴台鐵表揚鄭瑋文及台鐵站務人員胡家鳴等4人、鐵警2人。鄭偉文說，當下沒想那麼多，「該幫忙就幫忙」，之前北捷鄭捷事件，傷害那麼多的家庭，「我也是為人父母，不希望再有家庭因此而破碎」。

林佳龍則表示，這起事件凸顯出「警民合作」，大家一起防範悲劇發生，他相信，「最強大的力量，不是傷人的武器，而是善良的勇氣」。

鄭瑋文說，那天看到有人在大喊就過去幫忙，他本來不知道該名男子持刀，之後才發現他有水果刀。他說，雖然松山站的站務員一直勸他退後，但他擔心樓上有些旅客和小朋友，只想趕快把這場驚魂結束，避免擴散。當時腦子只想著該怎麼讓男子的刀離開他的右手。他慢慢把背著的背包放下、換用右手拿，準備找適當時機把男子手上的刀打下來。

鄭瑋文說，當站務員第二次勸他時，持刀男子突然轉身走向他，他看時機已到，就從後面拿背包甩向持刀男子手掌心，順便打男子右腳膝蓋，當男子重心不穩跌倒，站務員很機靈馬上跑下來。嫌犯之後一度轉身向他，他後退，站務員衝下來壓住男子的手，他則上前壓住男子的下半身和腳，警員也趕過來，「在三方配合下才阻止該事件，沒有他們協助，我也不能制伏歹徒」。

台鐵松山站總務站管胡家鳴表示，根據台鐵SOP，遇到該情況只要保持淨空，隔離持刀男子和旅客，盡量拖離時間，等待鐵路警察到來，當時並沒有急著要把歹徒制伏。他之所以會奪刀，完全是因為擔心鄭瑋文的安全，兩度請鄭後退。但嫌犯聽到他在勸退，突然轉身往他走過來，鄭伺機丟背包，讓持刀男子跌倒在樓梯，但他擔心持刀男子若站起來回頭報復鄭瑋文，會讓他受傷，因此趕緊上前奪刀。

林佳龍表示，台鐵一天有60、70萬以上乘客，難免會有事故，且去年從普悠瑪事件後更是士氣低落。他希望藉此事件鼓勵台鐵同仁，讓台鐵同仁更有榮譽感。

林佳龍說，幾年前北捷江子翠事件，大家餘悸猶存，包括受害者家屬的傷痛，感到遺憾，要記起教訓。希望更多國人更重視乘車安全，要做到安全，政府要善盡保護職責，國人之間的互助合作也非常重要。這次松山車站的持刀事件，呈現台鐵平時受到危機應變的訓練，所有災防程序都要不斷演練，發生事故時才能臨危不亂。第一時間通報列車長和警局，發揮所有力量。

但林佳龍也提醒，正義哥是受過一些訓練，知道攻防的點，而一般民眾若要見義勇為，仍要量力而為，以自身安全第一。

台鐵局長張政源今也親自到場致敬，張政源說，這次是「民眾、台鐵同仁、員警」三方合作，化解危機，是非常好的表現。今天是青年節，而各位都是見義勇為的青年，台灣以你們為榮。

交通部長林佳龍（右）慰問上前奪刀的台鐵松山站總務站管胡家鳴。記者馮靖惠／攝影
交通部長林佳龍（右）慰問上前奪刀的台鐵松山站總務站管胡家鳴。記者馮靖惠／攝影
分享
交通部長林佳龍（中）今天親赴台鐵表揚鄭瑋文及台鐵站務人員胡家鳴等4人、鐵警2人。...
交通部長林佳龍（中）今天親赴台鐵表揚鄭瑋文及台鐵站務人員胡家鳴等4人、鐵警2人。記者馮靖惠／攝影
分享
交通部長林佳龍。記者馮靖惠／攝影
交通部長林佳龍。記者馮靖惠／攝影
分享

台鐵林佳龍

相關新聞

1.5噸毒品走私 爆保三警員涉案

2019-03-29 00:42

學運自訴馬英九、江宜樺殺人未遂遭駁 高院撤銷發回

2019-03-29 11:19

警局長遭記過 張麗善：處分過重

2019-03-28 23:48

冷靜擊倒列車持刀男 正義背包客：只是做該做的事情

2019-03-28 22:35

捲最大運毒案 保三警員身分曝光同事難置信

2019-03-28 22:31

濫用「ROC」設簽賭集團 每天供星巴克下午茶19人被逮

2019-03-28 16:37

酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

2019-03-28 16:21

台南「太子廟幫」強索保護費 警方掃蕩堂口逮14人

2019-03-28 15:45

保警涉及毒品走私已請辭 警方：主動發現通報檢方

2019-03-28 14:57

影╱大陸漁船違規捕漁拒檢 衝撞海巡艇

2019-03-28 13:45

警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案

2019-03-28 12:27

想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解

2019-03-28 11:29

雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分

2019-03-28 10:02

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案

2019-03-28 12:27

影／BMW追撞起火駕駛燒死 妻目睹哭吼「怎麼辦？」

2019-03-29 08:41

曾和女同事吵架 一夜纏綿才知「很相配」

2019-03-28 15:52

苗栗驚傳「戰機」失事墜民宅 模型飛機少見事故

2019-03-28 12:28

嘉義市這支違規測速照相 一年為市庫賺進百萬元

2019-03-28 14:02

陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理

2019-03-28 14:45

抓到了！田中鎮陳姓男子涉嫌帶獵犬獵殺水鹿

2019-03-28 13:17

台南市前議長綁標工程收賄1億 最高法院判14年徒刑定讞

2019-03-28 15:17

台南「太子廟幫」強索保護費 警方掃蕩堂口逮14人

2019-03-28 15:45

想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解

2019-03-28 11:29

她瘋狂檢舉遭男友呼巴掌分手 哭著挽回也沒用

2019-03-28 12:00

陳佩琪告三立不再上訴 她嘆原來打官司不像騎一日雙塔

2019-03-28 21:50

台南法拍4月2日登場 機車1元起標

2019-03-28 12:28

酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

2019-03-28 16:21

少女偷嘗禁果父親報警抓人 闖禍蕾絲邊判5月

2019-03-28 12:09

台南住宅廚房火警 警消協助5大人1嬰兒脫困

2019-03-29 07:57

你相信嗎？他辯稱不是獵鹿而是想救援受傷水鹿

2019-03-28 15:53

冷靜擊倒列車持刀男 正義背包客：只是做該做的事情

2019-03-28 22:35

看電視報導司機性侵案 女兒向媽說「我也是被害人」

2019-03-28 12:13

機會只有一次！她原諒老公偷腥 想再告來不及了

2019-03-28 19:30

她20元買高雄肉臊飯只有兩口 網驚：吃剩的？

2019-03-28 19:27

警界明日之星包庇鴨店遭重金保釋、限制出境

2019-03-28 17:18

富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」

2019-03-28 11:47

林志玲來包店？貴婦誤入頂級會員遭詐近600萬

2019-03-28 12:08

捲最大運毒案 保三警員身分曝光同事難置信

2019-03-28 22:31

駁回洪當興上訴維持死刑 二審法官：罪無可逭

2019-03-28 18:48

丈夫「修佛」拒妻行房26年 法官判准離婚

2019-03-28 14:00

買20元甜不辣要「炸酥一點」 她嫌老闆態度差po網公審

2019-03-28 14:58

賺上億拒繳稅 遭管收哭「沒做壞事」

2019-03-29 01:05

藥師情侶遠赴波蘭讀醫 懷孕吞32顆胃藥墮胎

2019-03-28 15:17

警界明日之星 涉包庇牛郎店

2019-03-29 00:44

影╱大陸漁船違規捕漁拒檢 衝撞海巡艇

2019-03-28 13:45

未兩段式左轉的代價！「碰」機車車頭一秒撞成塑膠碎片

2019-03-28 15:20

法院外撞死妻子與律師 洪當興二審駁回維持死刑

2019-03-28 16:34

雞同鴨講也能找回手機 櫻花妹破涕讚新北警高效率

2019-03-28 19:29

賣飼料油給正義油品加工 永成負責人、副總都得坐牢

2019-03-28 17:20

中山高造橋路段車禍 1人身亡

2019-03-28 14:26

台中學校一女學生野訓骨折 宜蘭消防局上松羅湖救援

2019-03-29 06:50

北上莒光號內壢普義平交道段撞上闖越者 當場死亡

2019-03-28 17:16

影／雲林警局長懲處效應？基層警盼：修法擴大警執法權

2019-03-28 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top