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捲最大運毒案 保三警員身分曝光同事難置信

2019-03-28 22:31聯合報 記者林伯驊╱即時報導

檢警今年一月破獲貨櫃夾藏1.5噸安非他命及K他命，主辦此案的保三總隊二大隊竟查獲自己人涉案。據指，任職同一大隊內勤的吳姓警員即承辦安檢資料的業務，涉藉此牽線販毒集團報關，發覺藏毒的貨櫃曝光後，還疑似通風報信，檢方訊後命他5萬元交保。本月初他自請離職。

保三二大隊今表示，本案是自檢、移送檢察官偵辦的案件，對於涉案同仁一切勿枉勿縱，絕不包庛，並尊重檢方偵辦；當時主動深入調查、約談吳姓警員到案，吳承認介紹朋友去認識報關業者，並不知道朋友是要走私毒品，全程也未參與；且吳瞭解是毒品走私案後就協助專案小組往上追查， 他也清楚影響警譽主動請辭，

據了解，吳姓警員（48歲）從警20多年，長期在保三總隊服務，曾任職保三刑大的分隊，後來調往保三二大隊所屬中隊的內勤組，專門整理安檢的資料，能掌握貨櫃檢驗的名單，理所當然熟稔通關程序；他已婚、私下熱愛運動，平時工作表現正常，傳出涉案令同事很驚訝、難相信。

專案小組查出，竊盜通緝犯林姓男子（44歲）欲將藏毒貨櫃運從越南進台灣，並負責領貨，林透過陳姓中古車商牽線認識吳姓警員，吳再介紹林去找沈姓報關業者，決定假借績優廠商名義、躲避貨櫃不被開櫃查驗，林並偽刻其他廠商的大、小章印鑑，完成報關資料。

今年1月28日專案小組在高雄港查獲藏毒貨櫃，撬開木板發現大量安非他命及K他命成品，吳姓警員得知事情已曝光，私下通報不要出面領貨，專案小組只好從報關資料循線追查，2月下旬拘提沈姓業者到案，進而驚知吳涉案。

由於吳姓警員當時仍正常上下班，檢警立即傳喚他到案，吳才承認有協助報關，但否認參與運毒、獲取相關報酬，有助檢警進一步拘提林姓男子到案並羈押禁見，吳姓警員被認定涉犯毒品、貪汙及偽造文書罪嫌，命令5萬元交保，沈、陳訊後請回。全案擴大偵辦中。

此案去年9月橋檢接獲情資後，由主任檢察官李廷輝、檢察官李明昌指揮保三總隊二大隊、關務署高雄關、刑事局偵三大隊及高市警方等單位全力偵辦，順利破獲創下國內單一運毒量紀錄，成為此波「安居緝毒專案」最亮眼成果，上周於刑事局開記者會發布，行政院長蘇貞昌到場慰勉，不料卻爆出抓到同單位自己人。

檢警破獲貨櫃夾藏海洛因及K他命1.5噸，創國內史上運毒量最大宗紀錄，更查獲保三吳...
檢警破獲貨櫃夾藏海洛因及K他命1.5噸，創國內史上運毒量最大宗紀錄，更查獲保三吳姓警員涉案。記者林伯驊／翻攝
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