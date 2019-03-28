桃園1天內2人疑舉槍自轟 警方急追槍枝來源

2019-03-28 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市日前同1天內竟連續發生2起男子疑舉槍自轟案件，當天下午2點多，桃園李姓老翁因失聯，前妻回住處找人驚見他手握槍枝，滿頭是血倒在床上；同天深夜11點多，陳姓男子則被發現倒臥中壢某汽車旅館房內，身旁同樣有1把槍，2人均已明顯死亡未送醫，警方已報請檢方相驗。

25日下午2點多桃園警方獲報，李姓老翁（67歲）倒臥家中3樓，左手握有1把槍，頭部、脖子和枕頭都沾染大量血漬，已經明顯死亡多時；李的前妻則說，因為聽朋友反應一直找不到李，所以當天才到他住著看，結果一進臥房驚覺前夫滿身是血，嚇得立刻報案。

據了解，李過去就曾透露因病痛有輕生念頭，現場也有留下遺書，家人對死因沒有見，但對於李翁從何而得的槍枝，也感到不解和驚訝。

同日深夜近12點，中壢區某汽車旅館也傳出有人頭部中彈身亡，警方查出，陳姓男子（31歲）獨自入住，但過了退房時間都沒離開，旅館人員查看時才發現他倒臥床上，頭部有明顯外傷大量出血。

救護人員到場後確認陳已經明顯死亡，警方勘驗也在陳身旁發現1把手槍、擊發過的彈殼，初步認定頭部為槍傷，身邊也沒留遺書，家屬則表示男子不常回來。

由於2案初步排除他殺，並均已報警檢察官相驗釐清確切死因，而因為疑似自轟案查獲的2把槍枝，警方也將循線追查槍械來源。