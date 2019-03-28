親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

桃園1天內2人疑舉槍自轟 警方急追槍枝來源

2019-03-28 19:37聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市日前同1天內竟連續發生2起男子疑舉槍自轟案件，當天下午2點多，桃園李姓老翁因失聯，前妻回住處找人驚見他手握槍枝，滿頭是血倒在床上；同天深夜11點多，陳姓男子則被發現倒臥中壢某汽車旅館房內，身旁同樣有1把槍，2人均已明顯死亡未送醫，警方已報請檢方相驗。

25日下午2點多桃園警方獲報，李姓老翁（67歲）倒臥家中3樓，左手握有1把槍，頭部、脖子和枕頭都沾染大量血漬，已經明顯死亡多時；李的前妻則說，因為聽朋友反應一直找不到李，所以當天才到他住著看，結果一進臥房驚覺前夫滿身是血，嚇得立刻報案。

據了解，李過去就曾透露因病痛有輕生念頭，現場也有留下遺書，家人對死因沒有見，但對於李翁從何而得的槍枝，也感到不解和驚訝。

同日深夜近12點，中壢區某汽車旅館也傳出有人頭部中彈身亡，警方查出，陳姓男子（31歲）獨自入住，但過了退房時間都沒離開，旅館人員查看時才發現他倒臥床上，頭部有明顯外傷大量出血。

救護人員到場後確認陳已經明顯死亡，警方勘驗也在陳身旁發現1把手槍、擊發過的彈殼，初步認定頭部為槍傷，身邊也沒留遺書，家屬則表示男子不常回來。

由於2案初步排除他殺，並均已報警檢察官相驗釐清確切死因，而因為疑似自轟案查獲的2把槍枝，警方也將循線追查槍械來源。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

桃園市警察局。記者曾健祐／攝影
桃園市警察局。記者曾健祐／攝影
分享

槍枝汽車旅館檢察官

相關新聞

警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案

2019-03-28 12:27

想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解

2019-03-28 11:29

濫用「ROC」設簽賭集團 每天供星巴克下午茶19人被逮

2019-03-28 16:37

台南「太子廟幫」強索保護費 警方掃蕩堂口逮14人

2019-03-28 15:45

保警涉及毒品走私已請辭 警方：主動發現通報檢方

2019-03-28 14:57

影╱大陸漁船違規捕漁拒檢 衝撞海巡艇

2019-03-28 13:45

雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分

2019-03-28 10:02

聚眾鬥毆首例 雲縣警局長記過

2019-03-28 00:14

台鐵松山站揮刀男 晚間遭檢方聲押

2019-03-27 23:53

聚眾鬥毆被懲處抱屈 警署：局長未落實規定扛責

2019-03-27 23:46

雲林縣警局長被記過2次 雲縣長：員警辛苦不容抹煞

2019-03-27 23:31

「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落

2019-03-27 22:31

站務員勇敢制伏持刀男子 台鐵將表揚

2019-03-27 21:03

首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次

2019-03-27 21:01

台鐵亮刀男跟警說「你是我朋友」 恐嚇罪嫌移送北檢

2019-03-27 20:03

酒駕想換位被識破 男還遭警搜出毒

2019-03-27 19:13

新北警攔詐金額已達5千餘萬元 近期慎防異國戀情手法

2019-03-27 18:59

松山持刀客長期厭世 曾簽器捐書：我的生命沒意義

2019-03-27 18:37

警扮農夫智破田中央毒品暢貨倉庫 3萬元獎金有賞

2019-03-27 18:18

車禍後男子開往保養廠檢修 員警關心意外查到毒

2019-03-27 17:43

央行女員工疑情緒不穩尋短 警初步排除他殺

2019-03-27 17:12

夜店殺警案57人判刑定讞 主謀蕭叡鴻最重判13年

2019-03-27 16:51

休假警助攻 槍毒犯就逮

2019-03-27 16:29

成功攔阻愛情騙子 黃偉哲頒獎表揚有功人員

2019-03-27 16:16

影／中和女棄嬰案 越南生母：怕被遣返及養不起

2019-03-27 15:44

知名菜脯雞店廚師下班揪唱歌 友人持毒被逮

2019-03-27 14:56

預告「學鄭捷犯案」 列車持刀怪客要「把心交給撒旦」

2019-03-27 14:53

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次

2019-03-27 21:01

警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案

2019-03-28 12:27

高雄破獲詐領發票獎金一條龍 已領走42萬

2019-03-27 23:46

「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落

2019-03-27 22:31

苗栗驚傳「戰機」失事墜民宅 模型飛機少見事故

2019-03-28 12:28

童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月

2019-03-28 09:48

陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理

2019-03-28 14:45

嘉義市這支違規測速照相 一年為市庫賺進百萬元

2019-03-28 14:02

抓到了！田中鎮陳姓男子涉嫌帶獵犬獵殺水鹿

2019-03-28 13:17

曾和女同事吵架 一夜纏綿才知「很相配」

2019-03-28 15:52

想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解

2019-03-28 11:29

台南市前議長綁標工程收賄1億 最高法院判14年徒刑定讞

2019-03-28 15:17

外國人學中文說「你好大便」 華語老師聽不懂超崩潰

2019-03-27 22:01

她瘋狂檢舉遭男友呼巴掌分手 哭著挽回也沒用

2019-03-28 12:00

影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車

2019-03-28 09:13

雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分

2019-03-28 10:02

從待產到帶孩子…這是移工媽媽的「娘家」

2019-03-28 00:03

台南法拍4月2日登場 機車1元起標

2019-03-28 12:28

雲林縣警局長被記過2次 雲縣長：員警辛苦不容抹煞

2019-03-27 23:31

聚眾鬥毆被懲處抱屈 警署：局長未落實規定扛責

2019-03-27 23:46

酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

2019-03-28 16:21

少女偷嘗禁果父親報警抓人 闖禍蕾絲邊判5月

2019-03-28 12:09

富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」

2019-03-28 11:47

看電視報導司機性侵案 女兒向媽說「我也是被害人」

2019-03-28 12:13

陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告

2019-03-28 11:01

丈夫「修佛」拒妻行房26年 法官判准離婚

2019-03-28 14:00

你相信嗎？他辯稱不是獵鹿而是想救援受傷水鹿

2019-03-28 15:53

台鐵松山站揮刀男 晚間遭檢方聲押

2019-03-27 23:53

被控猥褻辯她是我女朋友 法官：若拒絕縱是妻子也不可

2019-03-27 20:34

旅客怒批遊輪行程「像逃難」 雄獅旅行社承諾處理

2019-03-28 00:01

宣明智之子法院裁准離婚 宣昶有：為孩子利益努力

2019-03-27 21:14

買20元甜不辣要「炸酥一點」 她嫌老闆態度差po網公審

2019-03-28 14:58

林志玲來包店？貴婦誤入頂級會員遭詐近600萬

2019-03-28 12:08

女移工棄嬰被捕 「擔心會解雇」

2019-03-27 23:59

增機車族空間 基隆將開放單向2車道內側機車行駛

2019-03-28 08:23

為了紅竟裸露拍「抖音」 法律麻煩找上門！

2019-03-28 09:42

站務員勇敢制伏持刀男子 台鐵將表揚

2019-03-27 21:03

警界明日之星包庇鴨店遭重金保釋、限制出境

2019-03-28 17:18

涉掏空悠克8億 股市金主陳聰明移送北檢

2019-03-27 18:51

藥師情侶遠赴波蘭讀醫 懷孕吞32顆胃藥墮胎

2019-03-28 15:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top