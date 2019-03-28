濫用「ROC」設簽賭集團 每天供星巴克下午茶19人被逮

2019-03-28 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



蔡姓男子以我國國號ROC（中華民國）命名，並架設賭博網站，警方於本月取得證據連結，於前天在台中市逮捕蔡姓等19名嫌犯，警方粗略估計「ROC」網站一年簽賭金額達到67億元，「ROC」還提供「每日星巴克咖啡」或「下午茶每日供應」等福利招募新血。

警方於去年7月間，發現賭博業者公然以我國號ROC（中華民國）為名架設賭博網站，賭博業者為躲避追緝，有包含跳板業者、推廣客服、資訊研發團隊等嚴密分工之產業鏈，據點遍及台灣各地，刑事局電信偵查大隊、台中市警局刑大偵七隊及新北市警局刑大科偵隊立即共組專案小組循線追查，

專案小組分析大量跳板IP，一路由最底層之網路業者、賭博網站攬客據點、賭博網站代理商等逐層向上追緝，歷經半年時間跨縣市執行3波搜索，查獲中下游賭博據點共十餘人。

專案小組於本月取得證據連結，循線查獲位於賭博產業上游的平台開發商研發團隊、攬客據點，現場逮捕蔡男等19名涉嫌人，並查扣伺服器1台、電腦主機21台、螢幕37台、點鈔機等證物，全案訊後。

警方指出，「ROC」旗下相關的遊戲遍及彩票、真人視訊、運彩球版、電子遊戲、北京賽車等等主流類別，包含博樂娛樂、大贏家、樂創、太陽城、BC閃電熊、ROC等共計26個博弈平台。博弈業者甚至雇用專家設計客製化「爬蟲」程式，主動在網路論壇上探勘潛在的賭客名單列入積極推廣的對象。