影／妥瑞症男沒自信 竟信毒咖啡會讓他變快樂男

2019-03-28 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



知名印度電影《我的嗝嗝老師》描述女主角奈娜患有妥瑞氏症，常不受控制的抽動或發出怪聲音，她克服外界譏笑，成為一名優秀全職教師。台中市莊男深受妥若症所苦，車禍後沒有自信，竟信藥頭所言「毒咖啡會讓你愉快」，藉由買毒妄想成為「快樂男」，遭警方逮捕。

無業的莊男(30歲)長年受妥瑞氏症所苦，因無法控制地發出「嗝、嗝」聲響、頭部與脖子也不受控抽動，導致他無法找到工作，日前車禍導致莊男腳受傷，心情更加低落，竟聽信藥頭所言「喝毒咖啡會讓你愉快」，向對方購買毒品。

台中市警局第一分局大城分駐所今指出，員警陳永祥、黃柏傑前天在中區中華路一段超商前，發現莊男手持行動電話激動高喊，「你到哪裡了，你、你人在哪？」，見警靠近，莊開始緊張、頻頻說要離開。

警方請莊男配合回所內清查身分，莊才告訴警方，「我有妥瑞氏症，剛剛有吃藥，帶、帶、帶我回家，拿證件給你看」，手卻不停觸摸上衣的口袋，藏毒行徑不攻自破。