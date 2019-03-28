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台南「太子廟幫」強索保護費 警方掃蕩堂口逮14人

2019-03-28 15:45聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

28歲陳姓男子為首的「太子廟幫」，自稱為「竹聯幫聖堂」臺南分堂堂口，流竄在仁德一帶，以向特種行業強索保護費牟利，如遇被害人不從，即遭恐嚇、毀損等不法手段迫使被害人屈服。台南市永康警分局獲報後成立專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦，經過長達一年的跟監、搜證，27日一舉逮捕幫主陳嫌等14人到案，初步調查有3、4間店家受害，不法所得每月約一萬元。

永康警分局結合第一、第五、歸仁分局及刑大、保大，計動員90名精銳警力，分持拘票13張、傳票11張及搜索票12張，兵分多路在台南永康、仁德、東、安平區及高雄等地區出擊，針對「太子廟幫」之堂口據點，執行威力攻堅、掃蕩行動，當專案小組以迅雷不及掩耳之勢破門而入，幫派成員來不及反應驚醒，在睡夢中遭逮。

警方表示，此次行動除徹底瓦解「太子廟幫」相關組織脈絡外，並在各處搜索據點，起獲包括作案用球棒、西瓜刀、行動電話、毒品吸食器及殘渣袋等贓證物，全案訊後，依違反組織犯罪防制條例、刑法殺人未遂、妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，檢察官已聲請羈押。

分局長戴崇贒表示，「打擊犯罪、掃蕩黑幫、查緝毒品」之決心，絕不鬆懈，檢肅掃蕩黑道幫派工作，更是當前治安任務之重點目標，將持續針對轄內各不法組織及犯罪集團，實施高強度之威力掃蕩行動，以貫徹市長整頓本市治安之決心，讓黑幫無所遁形。

台南永康警分局起出「太子廟幫」平日恐懗毀損的球棒。記者吳淑玲／翻攝
台南永康警分局起出「太子廟幫」平日恐懗毀損的球棒。記者吳淑玲／翻攝
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台南永康警分局查獲以陳嫌（中）為首的「太子廟幫」成員共 14人。記者吳淑玲／翻攝
台南永康警分局查獲以陳嫌（中）為首的「太子廟幫」成員共 14人。記者吳淑玲／翻攝
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台南警方兵分多路，掃蕩太子廟幫各處堂口，趁睡夢中制伏嫌犯。記者吳淑玲／翻攝
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毒品幫派恐嚇

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