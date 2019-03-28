保警涉及毒品走私已請辭 警方：主動發現通報檢方

2019-03-28 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



檢警在高雄港查獲貨櫃夾藏破紀錄1.5噸毒品，竟爆出警界自己人涉案！據了解，警方循線追查，一名任職保三總隊吳姓員警涉嫌帶著林姓領貨人辦理報關，疑協助躲避藏毒貨櫃遭開櫃檢驗。吳姓員警偵訊時承認協助報關，但不清楚是替巨量毒品走私，橋頭地檢署依犯毒品、偽造文書罪嫌命令交保5萬元，將深入追查他與販毒集團關係，也釐清有無對價關係。

保三總隊第二大隊強調，這是警方在偵辦過程主動發現，並在第一時間通報檢方，吳員已辭職。據了解，40多歲的吳員承辦內勤業務者，並非負責貨櫃查驗人員，平日表現無異常，吳是二月下旬被查獲，他知道後果嚴重，已主動請辭。