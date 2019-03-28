保警涉及毒品走私已請辭 警方：主動發現通報檢方

相關新聞
警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案2019-03-28 12:27
想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解2019-03-28 11:29
影╱大陸漁船違規捕漁拒檢 衝撞海巡艇2019-03-28 13:45
雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分2019-03-28 10:02
聚眾鬥毆首例 雲縣警局長記過2019-03-28 00:14
台鐵松山站揮刀男 晚間遭檢方聲押2019-03-27 23:53
聚眾鬥毆被懲處抱屈 警署：局長未落實規定扛責2019-03-27 23:46
雲林縣警局長被記過2次 雲縣長：員警辛苦不容抹煞2019-03-27 23:31
「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落2019-03-27 22:31
站務員勇敢制伏持刀男子 台鐵將表揚2019-03-27 21:03
首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次2019-03-27 21:01
台鐵亮刀男跟警說「你是我朋友」 恐嚇罪嫌移送北檢2019-03-27 20:03
酒駕想換位被識破 男還遭警搜出毒2019-03-27 19:13
新北警攔詐金額已達5千餘萬元 近期慎防異國戀情手法2019-03-27 18:59
松山持刀客長期厭世 曾簽器捐書：我的生命沒意義2019-03-27 18:37
警扮農夫智破田中央毒品暢貨倉庫 3萬元獎金有賞2019-03-27 18:18
車禍後男子開往保養廠檢修 員警關心意外查到毒2019-03-27 17:43
央行女員工疑情緒不穩尋短 警初步排除他殺2019-03-27 17:12
夜店殺警案57人判刑定讞 主謀蕭叡鴻最重判13年2019-03-27 16:51
休假警助攻 槍毒犯就逮2019-03-27 16:29
成功攔阻愛情騙子 黃偉哲頒獎表揚有功人員2019-03-27 16:16
影／中和女棄嬰案 越南生母：怕被遣返及養不起2019-03-27 15:44
知名菜脯雞店廚師下班揪唱歌 友人持毒被逮2019-03-27 14:56
預告「學鄭捷犯案」 列車持刀怪客要「把心交給撒旦」2019-03-27 14:53
糾眾霸店KTV 警方掃蕩三光幫2019-03-27 13:46
民眾LINE揪出社區牛鬼蛇神 飄異味通報警真查出毒品2019-03-27 11:42
影／台南糕點店喬債風波 傳女議員揚言要調走女所長2019-03-27 11:34
「韓國瑜把台灣送北京」 陳致中怒遞狀告外患罪2019-03-27 10:44
「吸毒30年沒碰了！」 老毒蟲栽年輕警只因這眼神2019-03-27 09:58
影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡2019-03-21 12:11
喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭2019-03-01 16:03
熱門文章
首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次2019-03-27 21:01
高雄破獲詐領發票獎金一條龍 已領走42萬2019-03-27 23:46
警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案2019-03-28 12:27
礁溪大貨車與轎車相撞 2人無生命跡象2019-03-27 15:40
「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落2019-03-27 22:31
童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月2019-03-28 09:48
苗栗驚傳「戰機」失事墜民宅 模型飛機少見事故2019-03-28 12:28
超商未領件包裹成夜市驚喜包 收件人訊息全都露2019-03-27 17:14
秀姑巒山乾屍身份曝光 他來自台北已失聯月餘2019-03-27 18:49
「想看妳最後一次裸體」 他偷拍少婦洗澡..2019-03-27 15:46
外國人學中文說「你好大便」 華語老師聽不懂超崩潰2019-03-27 22:01
影／直擊火燒車 大火瞬間將車頭全燒掉了2019-03-27 16:10
小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」2019-03-27 18:30
夜店殺警案這2人判13年最重 最高院判決理由出爐2019-03-27 18:18
想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解2019-03-28 11:29
大車右轉加油撞機車 海軍女下士捲車底慘死2019-03-27 17:27
與去年麗星郵輪霸船案不同 消保官解析太陽公主號事件2019-03-27 17:51
抓到了！田中鎮陳姓男子涉嫌帶獵犬獵殺水鹿2019-03-28 13:17
從待產到帶孩子…這是移工媽媽的「娘家」2019-03-28 00:03
她瘋狂檢舉遭男友呼巴掌分手 哭著挽回也沒用2019-03-28 12:00
雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分2019-03-28 10:02
影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車2019-03-28 09:13
雲林縣警局長被記過2次 雲縣長：員警辛苦不容抹煞2019-03-27 23:31
聚眾鬥毆被懲處抱屈 警署：局長未落實規定扛責2019-03-27 23:46
惡龍張錫銘自認非「累犯」提再審 遭高分院駁回2019-03-27 17:16
夜店殺警案57人判刑定讞 主謀蕭叡鴻最重判13年2019-03-27 16:51
國道鼎金系統車禍頻傳 去年受傷人數幾占國1一半2019-03-27 16:51
嘉義市這支違規測速照相 一年為市庫賺進百萬元2019-03-28 14:02
陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理2019-03-28 14:45
松山持刀客長期厭世 曾簽器捐書：我的生命沒意義2019-03-27 18:37
富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」2019-03-28 11:47
「爸媽來救我」 警抄職業賭場 媽寶賭客急傳訊求助2019-03-27 15:30
陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告2019-03-28 11:01
樂陞炒股案金主陳聰明 涉掏空悠克被約談2019-03-27 16:57
央行女員工疑情緒不穩尋短 警初步排除他殺2019-03-27 17:12
台南法拍4月2日登場 機車1元起標2019-03-28 12:28
少女偷嘗禁果父親報警抓人 闖禍蕾絲邊判5月2019-03-28 12:09
台鐵松山站揮刀男 晚間遭檢方聲押2019-03-27 23:53
警扮農夫智破田中央毒品暢貨倉庫 3萬元獎金有賞2019-03-27 18:18
看電視報導司機性侵案 女兒向媽說「我也是被害人」2019-03-28 12:13
留言