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警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案

2019-03-28 12:27聯合報 記者林伯驊╱即時報導

保三警破獲國內史上最大1.5噸貨櫃夾藏毒品走私案。記者林伯驊／翻攝
保三警破獲國內史上最大1.5噸貨櫃夾藏毒品走私案。記者林伯驊／翻攝
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檢警日前在高雄港查獲貨櫃夾藏破紀錄1.5噸毒品，竟爆出警界自己人涉案！據了解，警方循線追查，一名任職保三總隊吳姓員警涉嫌帶著林姓領貨人辦理報關，疑協助躲避藏毒貨櫃遭開櫃檢驗。由於本案為保三總隊主辦，發現販毒集團以「內行」方式來通關，背後是自己同事傳授技巧，驚訝不已。

據了解，吳姓員警長期任職保三總隊，對於海關審核、抽驗流程相當熟稔，他在案發被查獲後隨即請辭，由於此案創下破獲「國內史上單一運輸數量」最多的紀錄，保三總隊立下大功，也是上周「第3波安居緝毒專案」成果發布最亮眼的一案，員警居然也捲入其中，相當諷刺，令保三警方內部下達封口令。

吳姓員警偵訊時承認協助報關，但不清楚是替巨量毒品走私，橋頭地檢署依犯毒品、偽造文書罪嫌命令交保5萬元，將深入追查他與販毒集團關係，也釐清有無對價關係。

檢警查出，運毒集團疑似先在越南將大量毒品夾藏木材中，分裝進兩個貨櫃，由吳姓員警親自帶著領貨人林姓男子，去找報關業者沈姓男子，吳建議冒用海關績優廠商名義，進口貨櫃時比較不容易被查驗，還偽造績優廠商的大小章來製作報關資料，最後以「木材合板」名目輸台。

檢警去年9月接獲情資，保三總隊報請橋頭地檢署指揮，與關務署高雄關及高雄市警方等成立專案小組，鎖定特定貨櫃後，今年1月28日在高雄港66號碼頭開櫃檢查，派出推高機撬開合板，果然發現夾藏好幾大包安非他命及K他命，合計重達1.5噸。

該集團疑似發現事跡敗露，遲遲未出面領貨，警方2月底找到沈姓報關業者，循線拘提吳姓員警到案，訊後沈請回，吳交保5萬元；3月中旬再拘提領貨者林姓男子到案，檢方以涉嫌重大聲押獲准，全案擴大偵辦中。

據指，依「貨物通關自動化實施辦法」，海關對於連線報關的業者，若是被評定為「C1」等級，可享免審書面文件、免驗貨物放行，販毒集團就是看準此機會想闖關。

毒品藏在木材合板中。記者林伯驊／翻攝
毒品藏在木材合板中。記者林伯驊／翻攝
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毒品海關販毒

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