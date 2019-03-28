想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解

2019-03-28 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



朱家龍（左）、洪聖晏（右）。本報資料照片 分享 facebook 「土豪哥」朱家龍2016年在W飯店開毒趴，害郭姓女模吸毒過量暴斃，引起社會關注，郭女雙親認為朱家龍、洪聖晏、蔡逸學轉讓偽禁藥和毒品，造成女兒死亡，要求賠償2556萬多元。台北地方法院今開庭，郭家委任律師庭上指出，刑事部分朱家龍已經和家屬達成和解，金額也已全數匯款賠償。洪聖晏也和家屬談得差不多了，至於蔡逸學仍在洽談中。

朱家龍、蔡逸學、洪聖晏2016年12月3日凌晨1時許，至同年月6日晚間，在W飯店提供含有禁藥的軟糖、梅片、K他命、咖啡包和搖頭丸，給參加派對的人施用，未料女模因多天混和施用毒品身亡。一、二審依轉讓禁藥致死罪，判朱家龍10年、洪聖晏10年6月、蔡逸學10年，最高法院撤銷原判決，發回更審。

高院更一審上月12日開庭時，朱家龍想以300萬元和解，洪聖晏、蔡逸學則想以各125萬元和解，但和郭女雙親要求的900萬元有落差，讓家屬「萬難接受」；郭家律師今天表示，本月開羈押庭後，朱家龍已和家屬達成和解，和解金也全數匯款完畢，但沒有家屬授權，金額不方便透露。

另外，洪聖晏、蔡逸學也有意和郭女家屬和解；郭家律師庭上表示，洪聖晏部分已經八九不離十可以談成，而蔡逸學部分仍在洽談當中。刑事案件目前在高院更一審審理中，預計4月3日辯論終結。

民事部分，郭女雙親原向朱家龍、洪聖晏、蔡逸學求償2556萬多元，台北地方法院今天開庭，郭家律師追加時代國際飯店公司（W Hotel）為被告，要求飯店賠償郭女雙親1000萬元，總求償金額為3556萬餘元。

但被告律師認為，對追加程序不合法，因為郭女家屬是基於侵權行為要求朱家龍等3人賠償，但卻基於消保法規定向飯店請求賠償，兩者構成要件、認定均不相同，不符合追加要件。