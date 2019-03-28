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飲料店員工疑爭風吃醋約談判 警帶回14人

2019-03-28 07:53聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市今天凌晨不平靜，三民區、前鎮區與苓雅區陸續發生街頭糾紛，三民區因互看不順眼約在超商談判，前鎮區則是飲料店員工懷疑老公與同事有一腿，相約公園談判，兩人受傷。苓雅區發生印度籍與日本籍男子，疑因酒後開玩笑言語在超商發生衝突事件。警方接獲報案後，隨即派遣快打警力到場處理。

三民區聚眾糾紛發生27日深夜11點多，雙方人馬因互看不順眼約在公園談判，警方獲報後，趕抵現場，現已帶回17人。

今天凌晨2點50分，在前鎮區二聖、民權路口，警方獲報有人遭打傷，前鎮分局趕抵現場發現4人在場，其他人都已逃離。前鎮分局一心派出所調查，光華二路飲料店的黃姓女店員（24歲）、杜姓女店員（32歲），黃女懷疑丈夫林男（24歲）跟杜女有一腿，兩方人馬相約在公園談判。

警方調查，兩方人馬原本約在苓雅區生日公園，後來改約在二聖、民權路口，黃女與丈夫林男這方人馬10人到場，杜女也找來10個朋友助陣，雙方談判未果，引發互毆事件，警方到場時剩下杜女這方人馬，有兩人受傷（一男一女）送高醫救治中。

警方在附近公園發現疑似犯案用的棍棒，但黃女這方人馬否認棍棒是他們的，警方稍早陸續帶回雙方人馬共14人釐清相關案情。

今天清晨4點26分，苓雅區青年一路超商，發生印度籍男子與日本籍男子共3人，雙方疑因酒後開玩笑言語引發口角，發生肢體衝突，但未受傷，警方獲趕到現場處理，將3人帶回派出所釐清。

前鎮警方陸續通知雙方人馬到場，帶回14人。記者劉星君／翻攝
前鎮警方陸續通知雙方人馬到場，帶回14人。記者劉星君／翻攝
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高市前鎮區二聖、民權路口今天凌晨兩方人馬相約談判，慌亂中現場留下的拖鞋，兩人遭打...
高市前鎮區二聖、民權路口今天凌晨兩方人馬相約談判，慌亂中現場留下的拖鞋，兩人遭打傷，送醫救治。記者劉星君／翻攝
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