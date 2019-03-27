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反恐演習：別讓「無劇本」成「隨機」測試

「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落

2019-03-27 22:31聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

行政院蘇貞昌要求全力防制街頭聚眾鬥毆後，雲林縣警察局長黃勢清因本月23日一起街頭鬥毆砸車事件未能即時查明防處，導致第二波衝突發生，被記過2次處分，消息一出，雲林縣基層員警士氣低落，不僅為黃勢清抱不平，也認為此舉是打擊辛苦執勤的同仁士氣。

「要多努力才能當上局長，根本是用生命在拚」，雲林縣一名資深員警表示，同仁聽到局長因為街頭鬥毆事件被記過2次，都非常錯愕，覺得這樣的懲處太重。

他表示，此事件第一次發生時，被害人不願說明，二次發生時，警方也立即到場處理，警方在辦案面對此境也很為難，如今又傳局長被記過，同仁心情都很低落。

雲林縣警察局長黃勢清被記過二次，基層員警士氣低落，圖為警方執勤資料照。圖／報系資...
雲林縣警察局長黃勢清被記過二次，基層員警士氣低落，圖為警方執勤資料照。圖／報系資料照
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行政院警察蘇貞昌

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