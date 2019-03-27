「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落

相關新聞
首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次2019-03-27 21:01
松山持刀客長期厭世 曾簽器捐書：我的生命沒意義2019-03-27 18:37
站務員勇敢制伏持刀男子 台鐵將表揚2019-03-27 21:03
台鐵亮刀男跟警說「你是我朋友」 恐嚇罪嫌移送北檢2019-03-27 20:03
酒駕想換位被識破 男還遭警搜出毒2019-03-27 19:13
新北警攔詐金額已達5千餘萬元 近期慎防異國戀情手法2019-03-27 18:59
警扮農夫智破田中央毒品暢貨倉庫 3萬元獎金有賞2019-03-27 18:18
車禍後男子開往保養廠檢修 員警關心意外查到毒2019-03-27 17:43
央行女員工疑情緒不穩尋短 警初步排除他殺2019-03-27 17:12
夜店殺警案57人判刑定讞 主謀蕭叡鴻最重判13年2019-03-27 16:51
休假警助攻 槍毒犯就逮2019-03-27 16:29
成功攔阻愛情騙子 黃偉哲頒獎表揚有功人員2019-03-27 16:16
影／中和女棄嬰案 越南生母：怕被遣返及養不起2019-03-27 15:44
知名菜脯雞店廚師下班揪唱歌 友人持毒被逮2019-03-27 14:56
預告「學鄭捷犯案」 列車持刀怪客要「把心交給撒旦」2019-03-27 14:53
糾眾霸店KTV 警方掃蕩三光幫2019-03-27 13:46
民眾LINE揪出社區牛鬼蛇神 飄異味通報警真查出毒品2019-03-27 11:42
影／台南糕點店喬債風波 傳女議員揚言要調走女所長2019-03-27 11:34
「韓國瑜把台灣送北京」 陳致中怒遞狀告外患罪2019-03-27 10:44
「吸毒30年沒碰了！」 老毒蟲栽年輕警只因這眼神2019-03-27 09:58
查懸案意外收獲 破崁燈藏上億元安毒2019-03-27 00:40
警ATM旁貼照警告車手 「你敢提領，我們一定抓得到你」2019-03-27 00:00
高職生疑欠債又嗆聲遭砍 警火速將行凶4人逮捕2019-03-26 22:50
疑追討6萬元債務 新店高職生下課走在路上遭人追砍2019-03-26 20:30
影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡2019-03-21 12:11
喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭2019-03-01 16:03
熱門文章
影／太陽公主遊輪爆霸船 首批下船旅客：衝突一觸即發2019-03-27 09:05
影／太陽公主號船內影像曝光！旅客怒：旅程跟逃難一樣2019-03-27 10:43
找到了！中和女棄嬰生母 竟是20歲越南籍小媽媽2019-03-27 13:35
草叢紙箱在動…民眾抓寶 發現剛出生臍帶未斷女嬰2019-03-27 08:04
首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次2019-03-27 21:01
礁溪大貨車與轎車相撞 2人無生命跡象2019-03-27 15:40
太陽花「社運醫師」柳林瑋遭爆涉性侵 被害女子不止一人2019-03-27 11:43
淚訴遭硬上菊花失守 監視器卻拍到2人緊貼不斷抽動2019-03-27 11:12
「韓國瑜把台灣送北京」 陳致中怒遞狀告外患罪2019-03-27 10:44
資產千億總裁失智 爆出家族爭產案2019-03-27 10:50
南市議員嗆女所長 內政部次長陳宗彥：力挺所長2019-03-27 15:09
大逆轉！小林村滅村國賠 15人獲賠每人最高300萬2019-03-27 11:08
別超速！蘇花改通車1年 測速照相開出23600張罰單2019-03-27 11:26
預告「學鄭捷犯案」 列車持刀怪客要「把心交給撒旦」2019-03-27 14:53
央行發生墜樓事件 女子不幸身亡2019-03-27 14:21
超商未領件包裹成夜市驚喜包 收件人訊息全都露2019-03-27 17:14
「吸毒30年沒碰了！」 老毒蟲栽年輕警只因這眼神2019-03-27 09:58
國道遇兩難…為保命不煞車 聯結車衝入車陣2019-03-26 23:38
秀姑巒山乾屍身份曝光 他來自台北已失聯月餘2019-03-27 18:49
影／直擊火燒車 大火瞬間將車頭全燒掉了2019-03-27 16:10
「想看妳最後一次裸體」 他偷拍少婦洗澡..2019-03-27 15:46
台中「奪命斜坡」又傳車禍！曳引車衝對向撞4車2傷2019-03-27 10:45
曾助連勝文治療臉部槍傷 台大名醫湯月碧收賄二審判9年2019-03-27 11:32
小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」2019-03-27 18:30
影／北市5樓民宅頂樓加蓋竄火舌 消防局救出受困3人2019-03-26 23:05
大車右轉加油撞機車 海軍女下士捲車底慘死2019-03-27 17:27
台鐵松山站傳旅客持刀攻擊 凶嫌落網1站務員手遭劃傷2019-03-27 12:48
民眾LINE揪出社區牛鬼蛇神 飄異味通報警真查出毒品2019-03-27 11:42
已故嘉市議員廖天隆當選無效訴訟 法院：駁回、不遞補2019-03-27 11:06
台中一對姊妹騎腳踏車卡聯車車底 分受輕重傷2019-03-27 13:41
影／中和臍帶未斷女嬰 警追自行車男女疑棄置2019-03-27 11:16
「太陽公主號」爭端暫落幕 三方協調結論：29日出爐2019-03-27 12:55
夜店殺警案57人判刑定讞 主謀蕭叡鴻最重判13年2019-03-27 16:51
新北環快匝道口車禍 機車搶快違規左轉喪命2019-03-27 11:06
夜店殺警案這2人判13年最重 最高院判決理由出爐2019-03-27 18:18
打完手槍拖人要性侵 男子辯毒品反應判2年2019-03-27 10:13
影／台南糕點店喬債風波 傳女議員揚言要調走女所長2019-03-27 11:34
嬰兒遭丟新北街頭 6個月內找不到父母就出養2019-03-27 11:14
惡龍張錫銘自認非「累犯」提再審 遭高分院駁回2019-03-27 17:16
國道1號岡山路段車禍 3車追撞疏解交通中2019-03-27 10:52
留言