「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落

2019-03-27 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌要求全力防制街頭聚眾鬥毆後，雲林縣警察局長黃勢清因本月23日一起街頭鬥毆砸車事件未能即時查明防處，導致第二波衝突發生，被記過2次處分，消息一出，雲林縣基層員警士氣低落，不僅為黃勢清抱不平，也認為此舉是打擊辛苦執勤的同仁士氣。

「要多努力才能當上局長，根本是用生命在拚」，雲林縣一名資深員警表示，同仁聽到局長因為街頭鬥毆事件被記過2次，都非常錯愕，覺得這樣的懲處太重。