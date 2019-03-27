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首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次

2019-03-27 21:01聯合報 記者陳金松╱即時報導

雲林縣本月23日清晨發生街頭鬥毆砸車事件，警政署查出砸車事件是第二波糾紛，雲林警方在雙方第一次鬥毆有人受傷就已獲報，卻未即時查明防處約制，導致第二波衝突，事件還被民眾錄下轉PO到社群媒體，昨天追究處置失當責任，將縣警局長黃勢清記過2次處分。

這是行政院長蘇貞昌要求全力防制街頭聚眾鬥毆、警政署下令各地警方強勢執法，嚴守事前約制、事後強制作為、展現公權力規定後，首位因聚眾鬥毆事件處置不當遭懲處的縣市警察局長。

雲林縣一名曾姓男子因與謝姓友人口角衝突，23日凌晨帶9名男子到謝男位於台西鄉住處，持棒棍猛砸停放在住處前的汽機車，有民眾將砸車過程錄下，上傳臉書社群媒體。

當天上午新聞轉報社群媒體砸車事件，警政署得知後調查，發現砸車之前雙方就已有第一波糾紛，並有人受傷；當地警方獲報查訪，只聽信傷者說法未深入追查，喪失防處先機，導致又發生砸車事件。

去年6月2日凌晨，屏東潮州發生兩派人馬連續在兩處加油站聚眾鬥毆，造成2死，其中一名宋姓上兵還是遭錯殺枉死；事件發生後分局長下台，警政署也多次三令五申，要求街頭鬥毆除須立即處置外，務必查清鬥毆者身分、背景、原因後，進行防處，嚴防二次鬥毆發生。

今年街頭鬥毆依舊不斷，行政院長蘇貞昌要求各地警察局長負責，警政署除重申強勢執法立場，並建議修法加重罰責，獲行政院支持。

警政署表示，街頭鬥毆影響民眾對治安觀感，警察執法態度是關鍵，務必第一時間處置，並釐清鬥毆動機，分析背後因素，全面清查掌握所有涉案人背景，有效約制；發生後只要適時有效處置防處，展現公權力，警察局長不必擔心扛責，但若未依規定處置，造成事態擴大，從嚴追究責任。

警察行政院社群媒體

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