新北警攔詐金額已達5千餘萬元 近期慎防異國戀情手法

2019-03-27 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市警察局執行打詐策略，建立轄內金融機構及超商聯防機制，與鄰（里）長、社區管委會及保全業者等成立通報防護網，如有民眾疑似遭到詐騙，或可疑詐欺車手前往提領贓款，立即通報警方到場，協助攔阻民眾被害款項及查緝詐欺犯嫌；今年統計至本月25日，新北市警方已攔阻達5117萬餘元。

市長侯友宜今天在警政工作治安會報中表揚中國信託、淡水一信、臺北富邦、國泰世華、永豐銀行、新光銀行、玉山銀行、中華郵政、凱基銀行、土地銀行及統一超商等共17名攔阻有功人員，頒發獎牌、獎金及商品禮券，嘉勉有功人員義行。

新北市刑事警察大隊分析近來易遭詐騙手法，多為被害人遭網路假交友（徵婚）方式詐騙，並要民眾匯款至境外帳戶；本月成功攔阻案例中，有40多歲被害女子，在交友軟體認識自稱駐紮於阿富汗的聯合國軍人網友，對方時常以文字及語音和被害人聊天，被害人身陷詐騙男子話術，誤以為遇上異國戀情。

當被害人墮入情網，對方便以需醫藥費治療舊疾為由，要求被害人匯款至波蘭，所幸民眾臨櫃匯款，銀行外匯行員積極進行關懷提問，被害人稱款項是要匯給阿富汗受傷的軍人朋友，行員發現異狀，通報警方到場及時協助攔阻。

分析近期詐騙案例，詐騙集團常針對獨居、未（失）婚或涉世未深被害人，假冒外籍人士或高階軍官，利用話術及英俊美麗的照片，向被害人博取信任；當受害者以為能與對方共譜異國戀曲，歹徒便以醫藥費、禮物運費、退伍保證金或疏通費等為由，要求民眾匯款鉅額資金至境外帳戶。