松山持刀客長期厭世 曾簽器捐書：我的生命沒意義

2019-03-27 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



27歲高姓男子今（27）天上午11時許於台鐵1162次區間車上持刀揮舞，過程中發出詭異怪笑，嚇壞車上乘客，幸無傷人，隨後在松山車站月台內被站務人員制伏，並由警方帶回偵詢，將依恐嚇公眾罪嫌移送台北地檢署偵辦。據了解，高男犯案前曾在臉書發文預告「要學鄭捷犯案」，平時也常發布極端言論。

高男本月25日在臉書發文預告，「後天我決定好了，學『鄭捷犯案』，目的是把心交給撒旦惡魔」「交給撒旦惡魔的心會越來越厲害」；隨後高男於今天中午在台鐵1162次區間車上突然拿出一把水果刀，發出詭異怪笑走到松山車站月台上，並將過程全部自拍直播影片上傳臉書，怪異行徑令人毛骨悚然。

回溯高男先前發文可見，高男自今年初起，就不時在臉書上發文，其中常提及「殺人」及「自殺」等不當言論，日前也曾在發文表示，「我的生活都在自閉，比現實生活更有家的歸宿」；家庭是很基本的核心，能決定一個人心的基本結構，如果家庭怪怪的，一個人的基本成長結構可能會「垮下來」。

據了解，高男長期情緒不穩，有多次在精神科就醫的紀錄，曾透過社群網路留言表示，希望台灣能設立「協助自殺」的機構，幫助一些想自殺卻不知道怎麼去死的人，「就算不怕死去跳樓，還要擔心會不會壓到人」；他也曾簽署器官捐贈同意書， 並在簽署原因上寫到，「我的生命沒有意義，把全部給需要的人」，希望能將自己的器官全數捐出。

鐵路警察局警方將高男帶回後，高男仍無法平復情緒，不斷胡言亂語，警方詢後將依恐嚇公眾罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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