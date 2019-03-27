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車禍後男子開往保養廠檢修 員警關心意外查到毒

2019-03-27 17:43聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄一名莊姓男毒蟲正準備將車禍後的汽車開往保養廠檢修，但在行經新興區六合二路時，警方見車輛損毀嚴重，便上前攔停關心，一問之下發現莊有多項毒品前科，員警上前搜索後，果然先後在莊身上與車內發現毒品一粒眠、安非他命。

新興警分局中山派出所員警前天下午3時許巡邏時，見到莊男駕駛的車輛右側車身嚴重損會，不僅車殼脫落，後照鏡也撞掉，員警見他可疑，便攔停於六合二路及南台路口準備上前關心。

莊男在與員警對話過程中，員警查出莊男有多項毒品前科，加上眼神、言詞可疑，因此便先詢問其身上是否有攜帶其他違禁物品，莊男見警詢問於現場就立刻向警方堅決否認身上有任何違禁品，更向警方保證於先前遭查獲毒品案件後便戒掉吸毒惡習，甚至大方地讓警方檢查所駕駛車輛及隨身的包包。

不料眼尖員警還是在隨身包包藥盒內發現毒品一粒眠、莊男身旁副駕駛座下腳踏墊有1包安非他命；莊男則辯稱，車上毒品是朋友所有。

員警立刻請鑑識人員到現場採證並將莊男帶回派出所內調查，莊自知難逃才坦稱毒品是他的，他供稱，當天準備將車禍後的車輛開往保養廠檢修，沒想到這麼剛好遇到員警攔查。全案訊後員警依違反毒品危害防制條例將莊男移送法辦，並持續追蹤毒品來源。

高雄一名莊姓男毒蟲正準備將車禍後的汽車開往保養廠檢修，但在行經新興區六合二路時，...
高雄一名莊姓男毒蟲正準備將車禍後的汽車開往保養廠檢修，但在行經新興區六合二路時，員警見車輛損毀嚴重，便上前攔停關心，一問之下果然發現莊有多項毒品前科。記者邱奕能／翻攝
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高雄一名莊姓男毒蟲正準備將車禍後的汽車開往保養廠檢修，但在行經新興區六合二路時，...
高雄一名莊姓男毒蟲正準備將車禍後的汽車開往保養廠檢修，但在行經新興區六合二路時，員警見車輛損毀嚴重，便上前攔停關心，一問之下果然發現莊有多項毒品前科。記者邱奕能／翻攝
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高雄一名莊姓男毒蟲正準備將車禍後的汽車開往保養廠檢修，但在行經新興區六合二路時，...
高雄一名莊姓男毒蟲正準備將車禍後的汽車開往保養廠檢修，但在行經新興區六合二路時，員警見車輛損毀嚴重，便上前攔停關心，一問之下果然發現莊有多項毒品前科。記者邱奕能／翻攝
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毒品車禍吸毒

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