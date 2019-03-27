車禍後男子開往保養廠檢修 員警關心意外查到毒

2019-03-27 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄一名莊姓男毒蟲正準備將車禍後的汽車開往保養廠檢修，但在行經新興區六合二路時，警方見車輛損毀嚴重，便上前攔停關心，一問之下發現莊有多項毒品前科，員警上前搜索後，果然先後在莊身上與車內發現毒品一粒眠、安非他命。

新興警分局中山派出所員警前天下午3時許巡邏時，見到莊男駕駛的車輛右側車身嚴重損會，不僅車殼脫落，後照鏡也撞掉，員警見他可疑，便攔停於六合二路及南台路口準備上前關心。

莊男在與員警對話過程中，員警查出莊男有多項毒品前科，加上眼神、言詞可疑，因此便先詢問其身上是否有攜帶其他違禁物品，莊男見警詢問於現場就立刻向警方堅決否認身上有任何違禁品，更向警方保證於先前遭查獲毒品案件後便戒掉吸毒惡習，甚至大方地讓警方檢查所駕駛車輛及隨身的包包。

不料眼尖員警還是在隨身包包藥盒內發現毒品一粒眠、莊男身旁副駕駛座下腳踏墊有1包安非他命；莊男則辯稱，車上毒品是朋友所有。