親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

創紀錄！NCC對中天新聞台做出七種處分 重罰百萬

這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

成功攔阻愛情騙子 黃偉哲頒獎表揚有功人員

2019-03-27 16:16聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

網路交友要謹慎，詐騙集團常以網路交友為幌子，騙取被害人感情，更騙取他們辛苦錢，台南市2月份經金融機構通報，成功攔阻民眾遭假交友、假援交詐財就有8件，市長黃偉哲今天下午在治安會報，頒獎表揚9名攔阻詐騙9名銀行行員及超商店員，感謝他們熱心助人。

善化區陳姓熟女於社群網站臉書上，接獲面貌俊俏的美國籍男性陌生人好友邀請，當陳女受邀互加好友後，男子利用日夜噓寒問溫情攻勢，讓陳女深陷愛情陷阱。

歹徒取得信任後，自稱在美國從事石油開採生意，不斷利誘陳女投資石油開發案就可高獲利，陳女信以為真旋即至銀行要匯款美金8200元(約26萬元)，京城銀行善化分行許姓襄理及林姓行行員驚覺有異立即實施關懷提問，並通知轄區警方到場協助處理，及時成功攔阻被害款項。

2月份經金融機構及超商通報，及時攔阻詐騙案件共計13件，成功保住108萬餘元，黃偉哲今天公開表揚2月份及時攔阻詐騙款項有功金融機構行員及超商店員，頒發獎座及獎金，撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層，以表感謝。

警方提醒民眾，詐騙集團常透過網路「看不到對方、接觸不到對方」的治安死角，製造網路交友虛擬情境來騙取被害人錢財 ，切記談情不談錢，勿聽從指示匯款、購買遊戲點數或超商代碼繳費，如遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免被騙。

台南市長黃偉哲公開表揚9名攔阻詐騙銀行行員及超商店員，感謝他們熱心助人，並一起比...
台南市長黃偉哲公開表揚9名攔阻詐騙銀行行員及超商店員，感謝他們熱心助人，並一起比讚。記者黃宣翰／攝影
分享

詐騙集團超商黃偉哲

相關新聞

知名菜脯雞店廚師下班揪唱歌 友人持毒被逮

2019-03-27 14:56

休假警助攻 槍毒犯就逮

2019-03-27 16:29

影／中和女棄嬰案 越南生母：怕被遣返及養不起

2019-03-27 15:44

糾眾霸店KTV 警方掃蕩三光幫

2019-03-27 13:46

民眾LINE揪出社區牛鬼蛇神 飄異味通報警真查出毒品

2019-03-27 11:42

影／台南糕點店喬債風波 傳女議員揚言要調走女所長

2019-03-27 11:34

「韓國瑜把台灣送北京」 陳致中怒遞狀告外患罪

2019-03-27 10:44

「吸毒30年沒碰了！」 老毒蟲栽年輕警只因這眼神

2019-03-27 09:58

查懸案意外收獲 破崁燈藏上億元安毒

2019-03-27 00:40

警ATM旁貼照警告車手 「你敢提領，我們一定抓得到你」

2019-03-27 00:00

高職生疑欠債又嗆聲遭砍 警火速將行凶4人逮捕

2019-03-26 22:50

疑追討6萬元債務 新店高職生下課走在路上遭人追砍

2019-03-26 20:30

燈具夾上億安毒走私來台 幕後與海關誤放毒品疑雲有關

2019-03-26 16:14

成大體循師砍人 受害護理師批：對方喊霸凌就輕判？

2019-03-26 16:12

騙扁小子黃琪「病危」沒出庭 法官：拿診斷證明來

2019-03-26 14:20

「車手你若敢提領，一定抓得到你」 苗警的霸氣宣言

2019-03-26 14:18

台中警高效率尋回護照 韓國妹嬌羞喊「歐巴太帥了」

2019-03-26 14:04

燈具夾51公斤安非他命 兄弟檔從大馬走私來台被攔截

2019-03-26 12:16

燒死9人律師求免死建議「給予輔導」 稱吸毒才這樣

2019-03-26 11:58

4名青年設廠煉毒 賺千萬暴利可毒害5萬人

2019-03-26 11:23

與台女網戀詐財 台中檢方依詐欺罪起訴外籍車手

2019-03-26 11:17

好同學抽大麻變成種大麻 被逮辯：這是好物要推廣

2019-03-26 11:02

「騙扁小子」病危開庭沒到？ 法官：5日內拿證明來

2019-03-26 10:45

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

影／太陽公主遊輪爆霸船 首批下船旅客：衝突一觸即發

2019-03-27 09:05

影／太陽公主號船內影像曝光！旅客怒：旅程跟逃難一樣

2019-03-27 10:43

找到了！中和女棄嬰生母 竟是20歲越南籍小媽媽

2019-03-27 13:35

草叢紙箱在動…民眾抓寶 發現剛出生臍帶未斷女嬰

2019-03-27 08:04

孟耿如弟弟輕生 死前傳訊女友：我準備好了

2019-03-26 20:48

參考理想美髪照卻被剪成阿桑頭 網友分析：人的問題

2019-03-26 20:16

太陽花「社運醫師」柳林瑋遭爆涉性侵 被害女子不止一人

2019-03-27 11:43

刺青犯「這禁忌」 男遭厄運纏身險喪命

2019-03-26 20:17

「韓國瑜把台灣送北京」 陳致中怒遞狀告外患罪

2019-03-27 10:44

大逆轉！小林村滅村國賠 15人獲賠每人最高300萬

2019-03-27 11:08

淚訴遭硬上菊花失守 監視器卻拍到2人緊貼不斷抽動

2019-03-27 11:12

新生高架將實施區間測速？ 市警：自強隧道和辛亥隧道

2019-03-26 16:48

礁溪大貨車與轎車相撞 2人無生命跡象

2019-03-27 15:40

資產千億總裁失智 爆出家族爭產案

2019-03-27 10:50

球星王傳家通姦案檢辯爭論「性器官」 教授諷硬凹

2019-03-26 17:55

「吸毒30年沒碰了！」 老毒蟲栽年輕警只因這眼神

2019-03-27 09:58

國道遇兩難…為保命不煞車 聯結車衝入車陣

2019-03-26 23:38

預告「學鄭捷犯案」 列車持刀怪客要「把心交給撒旦」

2019-03-27 14:53

曾助連勝文治療臉部槍傷 台大名醫湯月碧收賄二審判9年

2019-03-27 11:32

影／北市5樓民宅頂樓加蓋竄火舌 消防局救出受困3人

2019-03-26 23:05

台中「奪命斜坡」又傳車禍！曳引車衝對向撞4車2傷

2019-03-27 10:45

別超速！蘇花改通車1年 測速照相開出23600張罰單

2019-03-27 11:26

央行發生墜樓事件 女子不幸身亡

2019-03-27 14:21

台鐵松山站傳旅客持刀攻擊 凶嫌落網1站務員手遭劃傷

2019-03-27 12:48

影／中和臍帶未斷女嬰 警追自行車男女疑棄置

2019-03-27 11:16

已故嘉市議員廖天隆當選無效訴訟 法院：駁回、不遞補

2019-03-27 11:06

南市議員嗆女所長 內政部次長陳宗彥：力挺所長

2019-03-27 15:09

大白天也不放過 台南警方取締酒駕零容忍

2019-03-26 17:17

嬰兒遭丟新北街頭 4個月內找不到父母就出養

2019-03-27 11:14

交大版貼文徵「假男友」日薪5千 網友：不要被騙

2019-03-26 18:37

民眾LINE揪出社區牛鬼蛇神 飄異味通報警真查出毒品

2019-03-27 11:42

女檢被控性騷及種族歧視 高檢：莊珂惠顯有疏失

2019-03-26 17:42

打完手槍拖人要性侵 男子辯毒品反應判2年

2019-03-27 10:13

大甲媽進香還要搶轎濫放煙火？ 彰化警消全力防制

2019-03-26 22:53

影／台南糕點店喬債風波 傳女議員揚言要調走女所長

2019-03-27 11:34

台中一對姊妹騎腳踏車卡聯車車底 分受輕重傷

2019-03-27 13:41

馬路滿地釘槍用鐵釘刺破車輛輪胎 板橋警管制交通清掃

2019-03-26 18:05

「太陽公主號」爭端暫落幕 三方協調結論：29日出爐

2019-03-27 12:55

10歲男孩伴屍一夜 才知醉父已死…

2019-03-27 00:38

他酒駕法官卻撤銷1萬9罰單 原因是警方沒全程錄影

2019-03-27 09:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top