成功攔阻愛情騙子 黃偉哲頒獎表揚有功人員

2019-03-27 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



網路交友要謹慎，詐騙集團常以網路交友為幌子，騙取被害人感情，更騙取他們辛苦錢，台南市2月份經金融機構通報，成功攔阻民眾遭假交友、假援交詐財就有8件，市長黃偉哲今天下午在治安會報，頒獎表揚9名攔阻詐騙9名銀行行員及超商店員，感謝他們熱心助人。

善化區陳姓熟女於社群網站臉書上，接獲面貌俊俏的美國籍男性陌生人好友邀請，當陳女受邀互加好友後，男子利用日夜噓寒問溫情攻勢，讓陳女深陷愛情陷阱。

歹徒取得信任後，自稱在美國從事石油開採生意，不斷利誘陳女投資石油開發案就可高獲利，陳女信以為真旋即至銀行要匯款美金8200元(約26萬元)，京城銀行善化分行許姓襄理及林姓行行員驚覺有異立即實施關懷提問，並通知轄區警方到場協助處理，及時成功攔阻被害款項。

2月份經金融機構及超商通報，及時攔阻詐騙案件共計13件，成功保住108萬餘元，黃偉哲今天公開表揚2月份及時攔阻詐騙款項有功金融機構行員及超商店員，頒發獎座及獎金，撰寫感謝信函至其攔阻有功者總行高層，以表感謝。