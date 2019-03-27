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糾眾霸店KTV 警方掃蕩三光幫

2019-03-27 13:46聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市一名42歲林姓男子是新竹地區暴力犯罪集團「三光幫」重要幹部，除了四處率眾逞凶鬥狠，還打人、恐嚇取財。今年1月林男率眾向市區一間新開張的KTV強索保護費，並派出大批身穿黑衣的小弟包圍現場，所幸警方獲報後出動快打部隊，立即將眾人驅離。

警方昨天一舉將林男及旗下小弟共6人逮捕，並起獲棍棒一批，全案訊後依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財、傷害、毀損及強制等罪嫌移送法辦。

警方調查，林男除有恐嚇、妨害自由前科，還犯下多起組織犯罪案件，是新竹地區三光幫中生代大哥級人物；日前動員幫眾，意圖以糾眾霸店方式向店家強索保護費案，在社群網路及各大媒體流傳，造成市民不安，影響市區安寧。警方獲報後出動快打部隊，在林男鬧事前夕驅離眾人，在場黑衣人當時還向警方瞎掰，「是公司尾牙來唱歌」。

新上任的新竹市警局長鄧學鑫，憑著刑事背景，長期打擊暴力犯罪集團，對於黑道幫派動輒糾眾，以暴力獲取不正當利益行為非常痛惡，立即下令展開大掃蕩；另針對黑道幫眾所依附、寄生之場所，也加強第三方警政作為，務必要刨其根、斷其源，以展現市府治安團隊嚴正執法決心，有效嚇阻黑道幫派囂張氣焰，給民眾安居樂業環境。

新竹市警察局二分局偵查隊長期蒐證，發現三光幫另涉多起暴力討債、詐賭及向八大行業圍事收取保護費等不法事證。眼見時機成熟，在檢察官指揮偵辦下，持拘票將林男旗下5名小弟檢肅到案，當場也起出滋事用球棒一批，訊後將林男等人依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財、傷害、毀損及強制等罪嫌移送法辦。

新竹市一名42歲林姓男子是新竹地區暴力犯罪集團「三光幫」重要幹部，除了四處率眾逞...
新竹市一名42歲林姓男子是新竹地區暴力犯罪集團「三光幫」重要幹部，除了四處率眾逞凶鬥狠，還打人、恐嚇取財，昨天警方一舉將林男及旗下小弟共6人逮捕。圖／警方提供
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新竹恐嚇黑道

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