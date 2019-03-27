民眾LINE揪出社區牛鬼蛇神 飄異味通報警真查出毒品
第三分局七堵派出所不時舉辦社區座談會加強宣導，邀請民眾加入LINE群組友善通報網，本月初接獲民眾熱心傳送LINE訊息，反映社區某戶經常有「牛鬼蛇神」人士出入，環境嘈雜且常飄出異味，請警方多加留意。員警監控多日，日前果然查到劉姓住戶涉嫌吸食海洛因，依法送辦。
七堵所長張畯盛說，三分局執行「安居專案」期間，不斷深入社區加強反毒宣導，希望透過社區力量，警民互助揪出不法人士，以杜絕毒品侵入社區。並邀請社區管委會、超商、個人等分門別類成立群組，建立LINE群組友善通報網，民眾可通報各種訊息，但身分不會曝光，不少民眾會通報各種狀況，由員警替治安把關。
警方說，本月初接獲民眾熱心傳送LINE訊息，反映社區某戶經常有牛鬼蛇神人士出入，環境嘈雜且常飄出異味，請警方多加留意。警方在該戶勘察多日，見該社區內一名劉姓男子行跡確實可疑，遂蒐集相關事證，向基隆地院聲請搜索票，經埋伏監控多日，前日時機成熟，七堵所副所長吳文成率警員朱富民、林秉毅、吳宜融等人依法持搜索票搜索劉嫌住處，劉嫌交付海洛因1包及已使用過針具1支，警方依法當場逮捕劉嫌，劉嫌坦承施用持有一級毒品海洛因及施用二級毒品安非他命，詢後依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。
第三分局呼籲，若民眾有發現疑似毒品案件，除了撥打110報案外亦可立即以友善通報網方式聯繫警方，警民合作一起將毒品趕出社區，創造安居社區。七堵所長張畯盛表示，這項LINE管道通道，可以保護通報人並不會曝光，卻可解決社區治安問題，歡迎民眾多加入群組，發揮通報的功能。
留言