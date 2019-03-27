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打完手槍拖人要性侵 男子辯毒品反應判2年

2019-03-27 10:13聯合報 記者邵心杰╱即時報導

梁姓男子去年6月間施用毒咖啡包後，光天化日下在安定區一宮廟女廁旁的桌椅區，當眾打手槍，還把女子從廁所裡拖到門口，從後抱住且用手摀嘴，「我要性侵你」 梁撫摸胸部後壓在女方身上打算性侵，幸被回頭找人的女同事拉開，他辯是毒品反應，會有幻覺、幻聽和性亢奮，台南地院認梁犯強制性交未遂罪，處2年徒刑，緩刑5年。

被害人及友人報警，將他逮捕，驗尿結果有k他命陽性反應；院方為確認梁是否因為施用k他命，導致行為控制能力明顯降低，囑託醫院精神科醫師鑑定，結果雖然認為梁的行為理解能力和控制能力應該沒有因為施用k他命而受到減損；但也提及他的症狀應與咖啡包內摻雜不同成分的毒品有關。

院方審理時，他表示，案發前施用毒咖啡包之後，都會有幻覺、幻聽和性亢奮的感受。他強調，他因為過度施用k他命，造成意識錯亂而犯下本案。

台南地院合議庭調閱錄影監視器，發現梁在去年6月15日上午8時15分左右，在宮廟女廁旁桌椅區的公共場合，掏出性器官打手槍，過程中還往門口方向做出打招呼的動作，怕被發現。隨後，梁從廁所將女子拖到門口，打算用肢體暴力手段，強迫對方和他發生性關係，所幸女同事回頭找人，並在廁所門口發現梁壓在女方身上，將梁拉開，女方才沒有被性侵得逞。

梁從偵查到起訴後，前後被羈押近7個月，梁父去年10月間和女方達成民事調解，依約定賠償5萬元，同意給對從輕量刑及緩刑的機會。合議庭認梁犯強制性交未遂罪，處2年徒刑，緩刑5年，可上訴。另公然猥褻部分，院方認梁沒有讓人家觀看的意思無罪。

梁姓男子施用毒咖啡包後，在宮廟女廁旁的桌椅區，當眾打完手槍，又強拖女子要性侵，台...
梁姓男子施用毒咖啡包後，在宮廟女廁旁的桌椅區，當眾打完手槍，又強拖女子要性侵，台南地院認梁犯強制性交未遂罪，處2年徒刑，緩刑5年。圖／本報資料照
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廁所性侵咖啡

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