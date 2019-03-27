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影╱父子經營理念不合起口角 子住處頂樓想輕生被勸下

2019-03-27 10:11聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市楊姓男子昨早疑因經營理念不合，父親吵架後，未到公司上班，隨後楊聯絡父母透露尋短念頭，楊母馬上報警，隨即前往自家頂樓找尋，發現楊就在頂樓，警方獲報到場後，與楊母一起溫情喊話，要楊記得母親的養育之恩，不要做「不孝子」，楊才打消念頭，與母親一同返家，化解一樁可能發生的憾事。

台中市第三警分局合作所表示，警員楊立達、張詩婕於昨天中午獲報，楊姓男子（41歲）意圖在自家頂樓尋短，兩警趕往現場，楊母告訴警方，楊今早與楊父發生口角後離家，二人以為楊去上班，不料稍早丈夫卻收到兒子傳來的訣別簡訊，這才發現他並未前往公司，多次聯繫兒子未獲回應，四處找尋不到，讓他們夫妻心急如焚，趕緊報警。

警方在處理時，楊母接到楊來電，表示於住家頂樓欲輕生，想與母親道別，楊母聽見後，心頭一涼，立即與員警趕往現場，楊母前往頂樓的途中，害怕地連路都走不穩，不斷哭泣，深怕來不及阻止楊。

警方表示，幸好抵達時，楊只是情緒較為低落，尚無激烈的舉動，警方耐心安撫，並對楊展開溫情攻勢，提及母親生養之恩，善言規勸楊勿做不孝子，楊才打消輕生的念頭，願意與母親一同返家。

合作派出所所長魏綉薌呼籲，若發現身邊友人、家人情緒低落，除了給予耐心及關懷之外，可撥打關懷專線1995，或是請求相關衛生單位、警政消防單位協助，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市楊姓男子昨天中午與父親吵架後，意圖尋短，幸好警方即時到場阻止憾事。記者陳宏...
台中市楊姓男子昨天中午與父親吵架後，意圖尋短，幸好警方即時到場阻止憾事。記者陳宏睿／翻攝
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台中市哭泣夫妻

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