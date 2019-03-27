「吸毒30年沒碰了！」 老毒蟲栽年輕警只因這眼神

2019-03-27 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市56歲的詹姓男子，日前開車與一輛起巡邏車會車後加速離去，引起員警起疑，上前攔查，詹男口口聲聲說「我吸毒30年出獄沒再碰了」 ，但年輕員警卻發現他不時望向駕駛座下背包，眼神露餡，在他背包內查獲15包安非他命及1包海洛因，依毒品罪嫌移送法辦。

警方說，前日隆市警察局第三分局碇內派出所警員王庭威、許楚舷聯合查察巡邏勤務，發現一輛自小客車與警車會車後便加速離去，經迴轉上前攔查後發現駕駛為詹男（56歲），被警方盤查時眼神飄移，不時望向駕駛座下背包，並口口聲聲說年輕時不慎碰毒，自出獄後已改過自新逾2年，他說自己年少時便接觸毒品，時間已長達30年，直至前年出獄後便未再被警方查獲任何毒品案件。

但員警詢問背包內有何物時，他卻支支吾吾無法回答，經警方曉以大義後，才由背包內取出藏有毒品的錢包總計多達15包安非他命及1包海洛因。這次，他向警方說，毒品是自己要吸的，對再次吸毒深感後悔，會下定決心戒除，發誓將不會再碰毒，員警要他記住自己說的話，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。