孟耿如弟弟輕生 死前傳訊女友：我準備好了

2019-03-26 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



藝人孟耿如的弟弟孟耿德（23歲），上星期在文山區家中上吊自殺，據了解，孟耿德是在20號的時候，凌晨傳line訊息給女朋友，內容是：我已經準備好了。孟的女友看到訊息驚覺不對勁，趕緊通知與孟耿德一起住的大姐。

孟耿德大姐獲知後趕緊查看，發現小弟在後陽台上吊自殺，孟家大姐立即報案，將孟耿德送醫，但急救一個多小時仍回天乏術。

據了解，孟耿德長期受到情緒問題困擾，過去曾接受諮商，他去世後，家人感到相當悲傷，但對死因沒有意見。

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