親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國道連環撞 聯結車疑把奪命威脅扔給前方車陣

1分鐘抓重點…蘋果最新4大服務強在哪裡

小貨車疑過重滑下坡 兄弟肉身擋車釀一死

2019-03-26 17:37中央社 台北26日電

一對邱姓兄弟今天下午開車到台北市文山區查看施工工程時，停放在斜坡上的貨車疑因車上貨物過重而下滑，兩兄底見狀上前擋車未果，造成47歲弟弟遭壓傷，送醫宣告不治。

台北市警察局文山第二分局今天下午近2時許獲報，指轄內興隆路二段95巷一處發生小貨車意外事故，立即派員到場協助處理。

根據警方調查了解，52歲邱姓工人和47歲胞弟是將小貨車停放在斜坡上，便下車查看工程，當時雖然有拉手煞車，但疑因車上貨物過重，造成小貨車向後滑行。

邱姓兩兄弟見狀立即上前以身擋車，但47歲弟弟不幸遭貨車壓傷，經送往萬芳醫院急救，仍因傷重宣告不治。

北市警察

相關新聞

成大體循師砍人 受害護理師批：對方喊霸凌就輕判？

2019-03-26 16:12

騙扁小子黃琪「病危」沒出庭 法官：拿診斷證明來

2019-03-26 14:20

「車手你若敢提領，一定抓得到你」 苗警的霸氣宣言

2019-03-26 14:18

台中警高效率尋回護照 韓國妹嬌羞喊「歐巴太帥了」

2019-03-26 14:04

燈具夾51公斤安非他命 兄弟檔從大馬走私來台被攔截

2019-03-26 12:16

燒死9人律師求免死建議「給予輔導」 稱吸毒才這樣

2019-03-26 11:58

4名青年設廠煉毒 賺千萬暴利可毒害5萬人

2019-03-26 11:23

與台女網戀詐財 台中檢方依詐欺罪起訴外籍車手

2019-03-26 11:17

好同學抽大麻變成種大麻 被逮辯：這是好物要推廣

2019-03-26 11:02

「騙扁小子」病危開庭沒到？ 法官：5日內拿證明來

2019-03-26 10:45

出席打擊貪瀆國際研習營 呂文忠：商業間諜竊取案嚴重

2019-03-26 10:25

影／BMW撞傷人 路過保大警卻險背黑鍋

2019-03-26 10:09

星國情侶棄屍案 女嬰疑活胎

2019-03-25 23:33

差21歲姐弟戀 他疑殺女友自殘

2019-03-25 23:31

「克制自己凡事沒煩惱」 毒蟲秀座右銘打臉自己

2019-03-25 18:03

馮光遠出庭再批「特殊性關係」 對象指向高雄潘恒旭

2019-03-25 17:52

鄉間傳出嘹亮越南歌聲 觀光名義來台非法打工被查獲

2019-03-25 17:32

疑投資失利搶銀行50萬 4小時花了33萬遭訴

2019-03-25 17:05

假檢警打國際電話詐2千萬 兩蔣總統老侍衛受騙

2019-03-25 16:09

脖子詭譎綁紅線！20歲小男友疑殺41歲女友後身亡自殘

2019-03-25 15:30

星國情侶來台棄屍案 女嬰經解剖疑為活胎

2019-03-25 15:27

影／毒蟲停車拉K漏餡 見警拒檢開車撞牆被逮

2019-03-25 14:37

11歲女童顱內出血身亡2媽涉虐？檢警：待追查

2019-03-25 13:21

搜索查獲男擁槍彈毒 警：標準藥頭

2019-03-25 13:09

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

國道連環撞 聯結車疑把奪命威脅扔給前方車陣

2019-03-26 15:22

國道1號圓山路段貨車衝破中央護欄 南北大回堵

2019-03-26 12:29

代購藥妝忘在機場沒帶回來「錢照算」 網友：賀絕交！

2019-03-26 09:52

台南某國小狼師性侵女童長達2年 議員：他用手指性侵她

2019-03-26 11:45

影／科技執法來了 基隆警局長：東岸高架仁五路先試辦

2019-03-26 11:47

幫女友洗染紅床單 他拿理由搪塞父獲網友按讚

2019-03-25 18:45

血流成河？ 民眾洗桶子隨手倒廢水誤將溪水染紅

2019-03-25 21:07

失蹤6天 81歲阿嬤遺體被尋獲

2019-03-25 17:49

獸父性侵女兒害人格分裂 阿嬤目睹還罵「妳三八」

2019-03-25 21:47

影／BMW撞傷人 路過保大警卻險背黑鍋

2019-03-26 10:09

汐止大樓失火 夫逃出妻燒成焦屍

2019-03-26 07:59

馮光遠出庭再批「特殊性關係」 對象指向高雄潘恒旭

2019-03-25 17:52

強灌中風丈夫農藥致死 法官連3次減刑判緩刑

2019-03-26 12:13

普悠瑪罹難者家屬將提告 董小羚：要台鐵徹底認錯改善

2019-03-26 12:02

影／台南六信高中火警 住宿橄欖球隊員飽受虛驚

2019-03-26 07:27

插管失誤致父窒息亡 麻醉醫師嘆救人卻救不回父

2019-03-25 18:31

桃檢關說疑雲 檢審會擬將檢察長調高檢署

2019-03-26 09:39

在FB上發文謾罵別人或揭人隱私，但加密限定閱讀，是否有罪？

2019-03-26 07:56

前法官胡景彬「三房」黃月蟾 隱匿貪汙所得300萬

2019-03-25 20:27

看牙未發現婦人舌癌第4期 彰化女牙醫遭起訴

2019-03-26 10:54

王傳家通姦案法官發新聞稿 檢察官：判決不妥就上訴

2019-03-25 18:07

唱軍歌違法！受刑人勝訴 寫司法首例

2019-03-25 23:25

她被控通姦反控性侵 房東「2樓有神明，她要在1樓做」

2019-03-26 14:30

迷路羊闖入快速公路 桃園警充當牧羊人

2019-03-26 10:05

國中生跳樓亡 留下凌亂「遺言」

2019-03-25 23:04

「車手你若敢提領，一定抓得到你」 苗警的霸氣宣言

2019-03-26 14:18

國道車禍！大貨車壓車卡在分隔島 受困2人順利救出

2019-03-26 12:52

遭父親碎念「這麼好命還抱怨」 男負氣跳樓骨折

2019-03-26 12:00

多收房價、半路放生 她嘆一趟旅行看清閨密真面目

2019-03-26 15:32

北市戶所啟用人臉辨識系統 首日查獲冒用身分案

2019-03-25 20:20

台南校園驚傳狼師長期性侵女童 檢警入校園進行偵辦

2019-03-26 11:41

差21歲姐弟戀 他疑殺女友自殘

2019-03-25 23:31

四位新任大法官名單將出爐 民團：推薦時程過於倉促

2019-03-26 11:44

「騙扁小子」病危開庭沒到？ 法官：5日內拿證明來

2019-03-26 10:45

台南某國小爆狼師性侵女童 教育局：若屬實就解聘

2019-03-26 13:12

國道1號圓山路段3貨車1轎車追撞 3人受傷

2019-03-26 13:11

姪考上警察 他自首擁槍判免刑

2019-03-25 23:28

綠島監獄要受刑人唱軍歌違法 矯正署：處遇細則不更動

2019-03-25 20:04

成大開刀房揮刀判1年 被害人「令人相當失望」

2019-03-26 15:57

男大生恐嚇「會找涂市長一起死」 結果他先被抓到罰9萬

2019-03-26 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top