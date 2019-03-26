小貨車疑過重滑下坡 兄弟肉身擋車釀一死

2019-03-26 17:37 中央社 台北26日電



一對邱姓兄弟今天下午開車到台北市文山區查看施工工程時，停放在斜坡上的貨車疑因車上貨物過重而下滑，兩兄底見狀上前擋車未果，造成47歲弟弟遭壓傷，送醫宣告不治。

台北市警察局文山第二分局今天下午近2時許獲報，指轄內興隆路二段95巷一處發生小貨車意外事故，立即派員到場協助處理。

根據警方調查了解，52歲邱姓工人和47歲胞弟是將小貨車停放在斜坡上，便下車查看工程，當時雖然有拉手煞車，但疑因車上貨物過重，造成小貨車向後滑行。

邱姓兩兄弟見狀立即上前以身擋車，但47歲弟弟不幸遭貨車壓傷，經送往萬芳醫院急救，仍因傷重宣告不治。