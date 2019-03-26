燈具夾上億安毒走私來台 幕後與海關誤放毒品疑雲有關

2019-03-26 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



販毒集團從馬來西亞空運貨櫃走私毒品來台，以嵌燈夾藏51公斤安非他命，刑事局在桃園機場攔截市價1億元的安毒，逮捕報關遙控物流及收貨的3名犯嫌，懷疑幕後分子與前年海關疑誤放毒品案有關，持續追查上游。

警方調查，這批安非他命從馬來西亞空運來台，以燈具品項報關，16日抵達桃園國際機場旁的貨運站，主嫌楊姓男子（43歲）涉嫌指揮毒品走私，他的弟弟（41歲）負責報關及聯繫物流，尤姓男子（65歲）在台南市租屋收貨。

20日警方會同海關檢查貨物，以工具拆解2060個燈具底座，起出2024包結晶物，重量51.23公斤，檢測是安非他命，隔天跟監物流至台南市，在新興路1棟公寓逮捕尤，前往楊姓兄弟位於中華北路的住處拘提。

前年7月，從泰國運來台的一批500公斤機具，入關桃園機場被運走，載貨的小貨車在新北市三重區失竊，警方於林口區尋獲失竊車，卻不見機具，懷疑夾藏毒品；刑事局偵三大隊第三隊與台北關稅局組專案小組，分析機具案的可疑對象，近期掌握毒品走私來台情資，攔截安毒逮人。

警詢時犯嫌互推責任，均稱不知是毒品，被依毒品罪嫌移送法辦，法院裁定羈押禁見。尤供稱，透過友人介紹認識主嫌，因缺錢受託租屋收貨，拿到20萬元，約定事後再拿50萬元；楊姓主嫌稱協助尤報關，他的弟弟則稱幫哥哥處理貨物。