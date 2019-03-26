「車手你若敢提領，一定抓得到你」 苗警的霸氣宣言
苗栗警方打擊詐騙啟動全民模式，分析車手提領贓款熱點，還在自動櫃員機（ATM ）旁張貼刑事局列管車手照片供指認，並宣示「車手你若敢提領，我們一定都抓得你！」，今年至今共查獲39名車手，包括4名少年，成績頗為亮眼。
苗栗縣警局刑警大隊分析，詐騙手法千百種，但大多數案件，最後仍必須車手現身提領或面交取贓，因此抓車手打擊犯罪，還可以循線追上手，甚或瓦解詐騙集團，刑事警察局網站在「通緝令追追追」項下，設有「檢舉詐欺車手」專區，分縣市公布車手照片，供上網瀏覽辨識。
警方說，檢舉或提供線索查獲車手，可以獲1萬元獎金，警方分析熱點，特別在ATM旁張貼「檢舉詐欺車手」專區車手照片供辨識，民眾如果發現可疑，撥打「165」反詐騙專線檢舉，有機會獲得1萬元獎金，此外，警方也貼紙「車手你若敢提領，我們一定都抓得你！」，宣示打擊詐欺的決心，民眾也有感。
苗栗警方統計，今年共查獲39名車手，其中有4名少年，警方表示，少年或學生涉世未深，詐騙集團吸收車手，警方去年查獲的案例，一名被害人遭假檢警詐騙210萬多元，警方循線查獲6名車手、車手頭，其中17歲少年車手在網咖被吸收，提領25萬元贓款，獲得5000元報酬，家人支付180萬元和解，得不償失，案例值得引以為鑑。
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