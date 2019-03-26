「車手你若敢提領，一定抓得到你」 苗警的霸氣宣言

2019-03-26 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗警方打擊詐騙啟動全民模式，分析車手提領贓款熱點，還在自動櫃員機（ATM ）旁張貼刑事局列管車手照片供指認，並宣示「車手你若敢提領，我們一定都抓得你！」，今年至今共查獲39名車手，包括4名少年，成績頗為亮眼。

苗栗縣警局刑警大隊分析，詐騙手法千百種，但大多數案件，最後仍必須車手現身提領或面交取贓，因此抓車手打擊犯罪，還可以循線追上手，甚或瓦解詐騙集團，刑事警察局網站在「通緝令追追追」項下，設有「檢舉詐欺車手」專區，分縣市公布車手照片，供上網瀏覽辨識。

警方說，檢舉或提供線索查獲車手，可以獲1萬元獎金，警方分析熱點，特別在ATM旁張貼「檢舉詐欺車手」專區車手照片供辨識，民眾如果發現可疑，撥打「165」反詐騙專線檢舉，有機會獲得1萬元獎金，此外，警方也貼紙「車手你若敢提領，我們一定都抓得你！」，宣示打擊詐欺的決心，民眾也有感。