台中警高效率尋回護照 韓國妹嬌羞喊「歐巴太帥了」

2019-03-26 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



來台自由行的李姓韓國女子，與友人走訪台中知名一中商圈、台中公園，忙著拍照卻搞丟護照，讓隔天就要返國出境的李女相當著急。員警受理遺失護照，電話詢問附近飯店，聯繫上這名韓國正妹，李女與友人一到派出所難掩興奮之情，一見帥男警陳昱徵更小聲尖叫，「警察歐巴太帥了」，嬌羞要求合影道謝。

台中市警局第二分局公園所警員陳昱徵今指出，上周五受理到民眾遺失的護照，打開一看是韓國籍的李(LEE，音譯)姓女子(30歲)，擔心直接上網公告招領，韓籍遊客不熟悉台灣協尋遺失物方式，錯失領回護照時機，甚至無法如期返國。

陳員當晚立即電話連繫轄區飯店，詢問「你們那邊有韓國籍遊客護照遺失嗎？」正巧，陳接獲某飯店詢問，是否有民眾撿到一名李姓韓國籍女子的護照？經確認身分後，立即請李姓女子到派出所領取。

一頭長髮飄逸、身著白衣的李姓韓國女子在友人陪同下進入公園派出所，李女說，她與友人自由行五天來台玩，眼見隔天要北上搭機返國護照卻搞丟，原本心情低落，沒想到台灣警察這麼有效率，1小時內就找到她的護照，讓她相當開心。