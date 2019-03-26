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燒死9人律師求免死建議「給予輔導」 稱吸毒才這樣

2019-03-26 11:58聯合報 記者王宏舜╱即時報導

緬甸華裔李國輝縱火，釀9死5傷悲劇，台北市警員王志偉也葬身火窟。李稱「腦中有聲音叫他這樣做」，新北地院認定他縱火時心智與常人無異，依殺人罪判他死刑。高等法院今辯論終結，李對法官要如何量刑沒有特別意見，辯護律師則表示李沒打算燒死無辜的人，是否構成公政公約「最嚴重罪刑」有疑義，並認為「給予輔導」即有教化可能，請求判處死刑以外之刑。

李國輝(51歲)來台已18年，並取得中華民國國籍。李2016年3月與女友分手，認為是同鄉友人從中作梗而起爭執，前年5月和6月即曾縱火，分別被判刑4月和1年，前年11月再犯，結果火勢猛烈，出租公寓9人活活被燒死。

一審時，台大醫院精神鑑定認定李知道縱火可能導致財物及人命損傷，行為當下具有辨別是非能力。李犯案後曾返回現場觀看，並跑到民宅偷衣物變裝逃逸；新北地院認為李心思比一般人更縝密，縱火殘殺無辜，泯滅天良，已符合兩公約「情節最重大之罪」，有與社會永久隔離的必要。

蘇姓緬僑證稱，他因同鄉介紹而結識李，對方曾兩度住在他公寓對面。蘇說，有時他和老婆吵架，或是小孩爭吵，李國輝都以為他們是在講他壞話，尤其是第二次來當鄰居時，性情變壞。在火災發生後，蘇曾陪另名陳姓同鄉去中和分局南勢角派出所作筆錄。蘇當時只是協助當翻譯，但警察詢問他「有發生過什麼事情嗎？」，蘇便說在家門口曾兩度發現汽油瓶，而此前，李就透過朋友放話「要來我家放火」；兩罐汽油都被他加到機車油箱裡。

李國輝今表示，對死傷的人感到非常抱歉，法官要怎麼判都可以。

律師則辯護李國輝不否認釀9死5傷，可見「有悔意」，造成這種結果不是他所能預見、容任結果發生，本件應該是「過失致死」。

律師翁國彥指出，公政公約規定要犯「犯情節重大之罪」才能使用死刑，這應該從各方面來看，不是只有看被害人人數，稱李的目的並不是要殺光所有人，而台大醫院雖認為李教化可能性低，但仍說「難謂其全無教化可能」，代表可能性不是零，若李被判無期徒刑，有機會假釋時應年近八旬，「80歲以上犯案的少之又少」。

翁說，李國輝曾擔任萬芳醫院警衛，卻因上班時大吼大叫而遭辭退，原因是安非他命使用引發的精神疾病。翁舉例，曾有酒精障礙者殺人被判無期徒刑，認為李是「濫用物質」而致精神疾病，應比照。

另名律師郭怡青還說鑑定報告說李會這樣是因為「吸安造成」，只要能遠離濫用物質，就有回復可能性，李國輝沒錢和解，但不能這樣就「就窮人嚴懲、對富人寬貸」，並主張李是中下階層之人，吸安是為了「工作提神」，現在他也有在念經懺悔。

公訴檢察官痛批，李國輝至今仍說9名死者中有1人被他燒死「對此不後悔」，當初他是有計畫地想殺死2名仇家，案發至今死者家屬無從彌補，這些被害人難道不也是弱勢。對於辯護律師在庭訊結束後仍要求法官判「死刑以外之刑」，檢方異議，指正「都已經開庭結束了」，律師才沒再說下去。

來台18年、取得我國身分證的緬甸華僑李國輝縱火害死9命，他聲稱是「幻聽」才無法自...
來台18年、取得我國身分證的緬甸華僑李國輝縱火害死9命，他聲稱是「幻聽」才無法自制。記者王宏舜／攝影
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縱火死刑台大醫院

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