親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

酒駕零容忍破功？警方的科學證據「科學」嗎？

美加購F15戰機！它這幾點比F35強 還曾靠一片機翼降落

4名青年設廠煉毒 賺千萬暴利可毒害5萬人

2019-03-26 11:23聯合報 記者江國豪╱即時報導

查緝走私嚴謹，竟自設工場煉毒！屏東縣刑警大隊，日前查獲主嫌黃姓男子（26歲），夥同方姓男子（20歲）、李姓男子（30歲）、陳姓男子（30歲），於崁頂鄉隱密空屋內設立製毒工廠，4人以感冒藥提煉液態麻黃素，可製造毒品安非他命約30公斤，謀取暴利。

刑大副大隊長曾文宏說，4名嫌犯將20萬錠來路不明感冒藥，提煉出2140公升液態麻黃素，可製成30公斤安非他命，市價約5千4百萬，可供5萬人吸食。製毒工廠極為隱密，藏身在農田及果園之間，還以將門窗以黑色不透光物遮蔽，警方只能假扮農夫進行蒐證。待時及成熟後攻堅逮人。

屏東縣刑大民生暨重大型案組組長潘建銘表示，這種土法煉鋼提煉技術，已經消失一段時間，可能因為近期查緝走私毒嚴謹，東南亞國家麻黃素無法進到台灣；雖僅花百萬元購買器具，16萬購買來路不明感冒藥錠，成本比起走私原料低。

潘建銘說，一但強酸與水溶液比例調配不當，極有可能造成氣爆、燃燒、嗆傷等，雖然嫌犯供稱製毒技術從網路上學來，但懷疑背後恐有高人指點，警方仍持續向上追查中。

另外，屏東縣警察局自3月5日至19日期間，執行台灣高等檢察署發動第1波「安居緝毒方案」，動員警力1049人次，查獲藥頭55人、藥腳109人，總計查獲毒品重量35.8公斤、不法所得新台幣64萬580元、涉案自小客車5部、麻黃素（鹼）2650公升等證物。以上扣案物品總價值約2980萬元（含毒品市場黑價）。

4名嫌犯將20萬錠來路不明感冒藥，提煉出2140公升液態麻黃素，可製成30公斤安...
4名嫌犯將20萬錠來路不明感冒藥，提煉出2140公升液態麻黃素，可製成30公斤安非他命，市價約5千4百萬，可供5萬人吸食。記者江國豪／翻攝
分享
4名嫌犯將20萬錠來路不明感冒藥，提煉出2140公升液態麻黃素，可製成30公斤安...
4名嫌犯將20萬錠來路不明感冒藥，提煉出2140公升液態麻黃素，可製成30公斤安非他命，市價約5千4百萬，可供5萬人吸食。記者江國豪／攝影
分享
4名嫌犯將20萬錠來路不明感冒藥，提煉出2140公升液態麻黃素，可製成30公斤安...
4名嫌犯將20萬錠來路不明感冒藥，提煉出2140公升液態麻黃素，可製成30公斤安非他命，市價約5千4百萬，可供5萬人吸食。記者江國豪／攝影
分享
4名嫌犯將20萬錠來路不明感冒藥，提煉出2140公升液態麻黃素，可製成30公斤安...
4名嫌犯將20萬錠來路不明感冒藥，提煉出2140公升液態麻黃素，可製成30公斤安非他命，市價約5千4百萬，可供5萬人吸食。記者江國豪／攝影
分享

毒品走私感冒

相關新聞

好同學抽大麻變成種大麻 被逮辯：這是好物要推廣

2019-03-26 11:02

影／BMW撞傷人 路過保大警卻險背黑鍋

2019-03-26 10:09

「騙扁小子」病危開庭沒到？ 法官：5日內拿證明來

2019-03-26 10:45

與台女網戀詐財 台中檢方依詐欺罪起訴外籍車手

2019-03-26 11:17

出席打擊貪瀆國際研習營 呂文忠：商業間諜竊取案嚴重

2019-03-26 10:25

星國情侶棄屍案 女嬰疑活胎

2019-03-25 23:33

差21歲姐弟戀 他疑殺女友自殘

2019-03-25 23:31

「克制自己凡事沒煩惱」 毒蟲秀座右銘打臉自己

2019-03-25 18:03

馮光遠出庭再批「特殊性關係」 對象指向高雄潘恒旭

2019-03-25 17:52

鄉間傳出嘹亮越南歌聲 觀光名義來台非法打工被查獲

2019-03-25 17:32

疑投資失利搶銀行50萬 4小時花了33萬遭訴

2019-03-25 17:05

假檢警打國際電話詐2千萬 兩蔣總統老侍衛受騙

2019-03-25 16:09

脖子詭譎綁紅線！20歲小男友疑殺41歲女友後身亡自殘

2019-03-25 15:30

星國情侶來台棄屍案 女嬰經解剖疑為活胎

2019-03-25 15:27

影／毒蟲停車拉K漏餡 見警拒檢開車撞牆被逮

2019-03-25 14:37

11歲女童顱內出血身亡2媽涉虐？檢警：待追查

2019-03-25 13:21

搜索查獲男擁槍彈毒 警：標準藥頭

2019-03-25 13:09

幫朋友妹妹與前男友喬債務 他被砍到肚破腸流

2019-03-25 11:09

疑姐弟戀釀1死1傷 男送醫昏迷中

2019-03-25 11:05

八年級生酒駕自撞路樹 BMW撞到全毀二人重傷

2019-03-25 10:27

姊弟戀差21歲 北市情侶套房命案明解剖釐清死因

2019-03-25 09:39

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

他釣蝦場捕獲野生「蔡韓柯」 網笑翻：討論2020啦

2019-03-25 15:49

姪子考取警察叔叔去自首 獲判免刑真相有洋蔥

2019-03-25 11:40

剛繳完錢「繳費單」又來！ 他批第四台廣告單惡意詐騙

2019-03-25 17:07

炫耀文！他體驗「特別式越南洗頭」 正老婆現身監工

2019-03-25 14:55

朋友遊大阪傳知名甜點店照 靈骨塔風讓他職業病發作

2019-03-25 11:31

台中太平路旁5車車窗被砸 警查出原因是...

2019-03-25 15:34

與女球迷脫個精光在房裡 王傳家通姦判無罪

2019-03-25 14:36

妻在外遭性侵受驚嚇 夫求歡她大聲尖叫拒絕

2019-03-25 13:13

米粉湯被狂刷1星負評 竟是因為「隔壁自助餐難吃」

2019-03-25 15:47

無良社福機構 冒充社工員人頭詐桃園社會局30萬

2019-03-25 11:50

血流成河？ 民眾洗桶子隨手倒廢水誤將溪水染紅

2019-03-25 21:07

老爸用「小畫家」+放大鏡畫唐卡 網友驚呼：跪著看手機

2019-03-25 12:42

失蹤6天 81歲阿嬤遺體被尋獲

2019-03-25 17:49

11歲女童顱內出血身亡2媽涉虐？檢警：待追查

2019-03-25 13:21

幫女友洗染紅床單 他拿理由搪塞父獲網友按讚

2019-03-25 18:45

代購藥妝忘在機場沒帶回來「錢照算」 網友：賀絕交！

2019-03-26 09:52

唯美出浴照變女鬼驚魂版 隊友的拍照技太嚇人

2019-03-25 13:42

獸父性侵女兒害人格分裂 阿嬤目睹還罵「妳三八」

2019-03-25 21:47

要受刑人唱歌答數違法 惹批「那麼自由叫監獄?」

2019-03-25 16:24

酒駕為何老是挨批輕判？法官這樣解釋

2019-03-25 13:25

馮光遠出庭再批「特殊性關係」 對象指向高雄潘恒旭

2019-03-25 17:52

涉性侵鈕承澤境管抗告遭駁 高院：他定期出國「靈修」

2019-03-25 17:33

汐止大樓失火 夫逃出妻燒成焦屍

2019-03-26 07:59

星國情侶來台棄屍案 女嬰經解剖疑為活胎

2019-03-25 15:27

刺3刀釀2死1重傷 因屬偶發特種兵判無期徒刑

2019-03-25 12:02

影╱誰把我撞翻了？休旅車綠燈直行被撞四輪朝天

2019-03-25 17:31

歸還健腹器錄影存證 流出畫面竟有裙底風光若隱若現

2019-03-25 13:14

宣戰！「敢領一定抓到你」 基隆警公開車手出沒熱點

2019-03-25 16:08

插管失誤致父窒息亡 麻醉醫師嘆救人卻救不回父

2019-03-25 18:31

氣炸！網購iPhone福利機 送修竟是拼裝機

2019-03-25 13:13

王傳家與女球迷通姦判無罪 法官：要從清朝開始說起

2019-03-25 15:38

影／台南六信高中火警 住宿橄欖球隊員飽受虛驚

2019-03-26 07:27

前法官胡景彬「三房」黃月蟾 隱匿貪汙所得300萬

2019-03-25 20:27

王傳家通姦案法官發新聞稿 檢察官：判決不妥就上訴

2019-03-25 18:07

影／BMW撞傷人 路過保大警卻險背黑鍋

2019-03-26 10:09

唱軍歌違法！受刑人勝訴 寫司法首例

2019-03-25 23:25

在FB上發文謾罵別人或揭人隱私，但加密限定閱讀，是否有罪？

2019-03-26 07:56

天雨路滑 國三樹林路段4車追撞３人受傷

2019-03-25 16:27

北市戶所啟用人臉辨識系統 首日查獲冒用身分案

2019-03-25 20:20

差21歲姐弟戀 他疑殺女友自殘

2019-03-25 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top