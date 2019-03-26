4名青年設廠煉毒 賺千萬暴利可毒害5萬人

2019-03-26 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



查緝走私嚴謹，竟自設工場煉毒！屏東縣刑警大隊，日前查獲主嫌黃姓男子（26歲），夥同方姓男子（20歲）、李姓男子（30歲）、陳姓男子（30歲），於崁頂鄉隱密空屋內設立製毒工廠，4人以感冒藥提煉液態麻黃素，可製造毒品安非他命約30公斤，謀取暴利。

刑大副大隊長曾文宏說，4名嫌犯將20萬錠來路不明感冒藥，提煉出2140公升液態麻黃素，可製成30公斤安非他命，市價約5千4百萬，可供5萬人吸食。製毒工廠極為隱密，藏身在農田及果園之間，還以將門窗以黑色不透光物遮蔽，警方只能假扮農夫進行蒐證。待時及成熟後攻堅逮人。

屏東縣刑大民生暨重大型案組組長潘建銘表示，這種土法煉鋼提煉技術，已經消失一段時間，可能因為近期查緝走私毒嚴謹，東南亞國家麻黃素無法進到台灣；雖僅花百萬元購買器具，16萬購買來路不明感冒藥錠，成本比起走私原料低。

潘建銘說，一但強酸與水溶液比例調配不當，極有可能造成氣爆、燃燒、嗆傷等，雖然嫌犯供稱製毒技術從網路上學來，但懷疑背後恐有高人指點，警方仍持續向上追查中。