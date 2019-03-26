4名青年設廠煉毒 賺千萬暴利可毒害5萬人
查緝走私嚴謹，竟自設工場煉毒！屏東縣刑警大隊，日前查獲主嫌黃姓男子（26歲），夥同方姓男子（20歲）、李姓男子（30歲）、陳姓男子（30歲），於崁頂鄉隱密空屋內設立製毒工廠，4人以感冒藥提煉液態麻黃素，可製造毒品安非他命約30公斤，謀取暴利。
刑大副大隊長曾文宏說，4名嫌犯將20萬錠來路不明感冒藥，提煉出2140公升液態麻黃素，可製成30公斤安非他命，市價約5千4百萬，可供5萬人吸食。製毒工廠極為隱密，藏身在農田及果園之間，還以將門窗以黑色不透光物遮蔽，警方只能假扮農夫進行蒐證。待時及成熟後攻堅逮人。
屏東縣刑大民生暨重大型案組組長潘建銘表示，這種土法煉鋼提煉技術，已經消失一段時間，可能因為近期查緝走私毒嚴謹，東南亞國家麻黃素無法進到台灣；雖僅花百萬元購買器具，16萬購買來路不明感冒藥錠，成本比起走私原料低。
潘建銘說，一但強酸與水溶液比例調配不當，極有可能造成氣爆、燃燒、嗆傷等，雖然嫌犯供稱製毒技術從網路上學來，但懷疑背後恐有高人指點，警方仍持續向上追查中。
另外，屏東縣警察局自3月5日至19日期間，執行台灣高等檢察署發動第1波「安居緝毒方案」，動員警力1049人次，查獲藥頭55人、藥腳109人，總計查獲毒品重量35.8公斤、不法所得新台幣64萬580元、涉案自小客車5部、麻黃素（鹼）2650公升等證物。以上扣案物品總價值約2980萬元（含毒品市場黑價）。
留言