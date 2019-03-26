與台女網戀詐財 台中檢方依詐欺罪起訴外籍車手

2019-03-26 11:17 中央社 台中26日電



賴比瑞亞籍男子布萊恩等人組成跨國詐騙集團，與魏姓被害女子談網路戀情後，以各種名目詐得新台幣549萬餘元，警方循線逮捕取款的車手布萊恩，檢方今天依詐欺等罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，38歲賴比瑞亞籍男子布萊恩（Bryant）在民國107年6月間，加入自稱安東尼（Anthony）、詹姆士（James）等奈及利亞籍男子組成的跨國詐騙犯罪集團，由布萊恩擔任車手，負責與被害人接觸行騙、收款等工作。

詹姆士在同年8月間，透過手機通訊軟體與魏姓女子認識，詹姆士向魏女佯稱是英國籍工程師在愛爾蘭工作，妻子在4年前過世、獨自育有1子，想尋找伴侶共度一生等話術，兩人談起網路戀情。

詹姆士取得魏女信任後，以兒子需要慶生經費、帳戶被凍結無法匯款，或是想要寄裝有現金的行李箱給魏女等方法，要求被害人匯款至義大利，詹姆士並指派布萊恩與魏女取得聯繫，謊稱行李箱已寄到台灣，必須再支付通關費，相約收取現金。

此外，詹姆士並指派布萊恩，向魏女展示染成綠色色紙的美鈔，謊稱以不詳藥水、熱水及洗衣粉浸泡後，可還原成100美元紙鈔，詹姆士並謊稱需要資金向中國購買藥水，要求被害人將資金匯往中國地區指定帳戶。

詐騙集團總計向魏女詐得新台幣549萬餘元，直到被害人驚覺受騙報案，台中市警察局第四分局同年10月7日，待布萊恩入境台灣，欲再向魏女詐取款項時將他逮捕，並查扣手機、假鈔、洗鈔藥劑等贓證物後送辦。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、對話紀錄、匯款紀錄與證物等證據，今天依詐欺、違反組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌將布萊恩起訴，並擴大追查其他共犯。