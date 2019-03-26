好同學抽大麻變成種大麻 被逮辯：這是好物要推廣

2019-03-26 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



檢警日前循線追查毒品案時，發現陳姓、郭姓男子涉嫌在台中市沙鹿區以「水耕法」種植大麻，經連月蒐證後，收網逮人，查獲市價千萬元的大麻植株與成品；陳、郭二人辯稱，兩人是大學同學，出國遊玩時試過大麻，抽大麻菸齡已超過10年，都是自種自抽，否認有販售，還辯稱「大麻是好物，要種植出來推廣」，陳在檢方訊問後，以涉嫌重大，且有共犯在逃，向法院聲押獲准。

刑事局南打第三隊調查，今年初查獲一起大麻工廠案時，擴大追查，發現陳姓男子（30歲）涉嫌在沙鹿區的住處種植大麻，經連月的蒐證後，分別在12日、14日收網逮人，查獲陳及另名共犯郭姓男子（30歲），並在陳的頂樓房間內，查獲大麻植株57株、大麻成品1批（396克）、大麻種植室櫃(內含LED燈具、風扇、計時器)、大麻種子227顆、大麻肥料、溫濕度計、土壤ph值檢測器、烘乾吊掛設備、電風扇、栽剪工具、吸食器等。

警方以每公克一千至一千五百元計算，大麻植株與大麻成品的市價超過千萬元，陳、郭二人辯稱，兩人是大學同學，出國遊玩時，曾吸食過大麻，因此開始種大麻自用，陳稱設備、技術都是由郭教導的，並在自家頂樓房間內利用「水耕法」的方式栽種，陳辯稱，種子是過去向人買大麻時，裡面有種子，因此利用該些種子嘗試自種，還向警辯稱，種大麻是為推廣，但否認販售。