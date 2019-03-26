「騙扁小子」病危開庭沒到？ 法官：5日內拿證明來

2019-03-26 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



曾以塔羅牌算命騙過前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，冒名向車商免費租借奧迪旗艦跑車涉偽造文書罪，台北地院今天開庭，黃琪沒請假、沒出庭。黃的律師郭上維告訴法官，昨天接到黃琪母親通知，稱黃琪住進振興醫院加護病房，醫師開出病危通知，法官說，「請5日內拿診斷證明過來」。

審判長李殷君對郭上維說，「為何每次開庭前都會出這種事？」、「這樣不是很容易看出來嗎？」，如果無法提出黃琪住加護病房的證明，法院將依法處理。

郭上維開庭後轉述，他是昨天接到黃琪母親的告知，黃母說，黃琪生病住院，現在已住進振興醫院加護病房；郭說，醫生開的病危通知有日期，「黃琪不是昨天臨時住院的」，而且他現在已無意識，沒辦法聯絡到他。

事實上，黃琪出庭每每有「狀況」。黃琪去年12月18日開庭時，法官傳喚黃母作證，黃母向法官哭訴希望兒子去死，黃琪坐著輪椅出庭，於法庭內激動異常，要靠法警壓制才能冷靜。

此次開庭之後，黃琪請律師遞狀稱健康不佳，聲請本案停止審判，被法官駁回後，律師又在上月26日出庭指責法院不該在駁回裁定中洩露當事人的隱私，後來為了躲媒體採訪，黃琪以毛毯遮住頭，由律師推著輪椅離開法院。

合議庭審理偽造文書案，原本今天要傳證包括租車公司員工在內的2名女證人，不過，因黃琪沒出庭，詰問程序被迫取消，審判長諭知全案候核辦，再訂庭期。