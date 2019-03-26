出席打擊貪瀆國際研習營 呂文忠：商業間諜竊取案嚴重

2019-03-26 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局與美國在台協、日本台灣交流協會今天上午於君悅飯店，共同主辦「2019全球合作暨訓練架構（GCTF）－打擊公私部門貪瀆國際研習營」，邀請亞太地區20國，共30位肅貪專責機關執法官員、還有台積電、友達、聯發科、台塑、鴻海集團等重要企業高階管理與法制人員與會，建立公、私部門合作交流管道，共同打擊貪瀆、商業間諜及跨境犯罪。

調查局長呂文忠指出，該局從2013年偵辦營業秘密法以來，共偵辦89件，有38件是高科技產業機密遭竊取外洩他國，包括半導體、太陽能產業等，顯示商業間諜行為嚴重，調查局對此相當重視。

今天的會議內容包括全球肅貪執法合作趨勢、廉政工作工作重大貪瀆報告、馬來西亞一馬發展公司弊案、防範營業秘密遭竊取案例分享等。

近年國際積極提倡廉能政府、防制商業間諜，以保障國家競爭力及重大營業秘密，各國政府皆致力於提升肅貪執法能量並擴大國際合作，以確實掌握公、私部門人員貪瀆、不法行為，今年GCTF首度納入日本成為主辦方之一。

研習營由調查局長呂文忠主持開幕，法務部長蔡清祥、外交部政務次長徐斯儉、美國在台協會台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）及日本台灣交流協會代表沼田幹夫（NUMATA Mikio）蒞臨並致辭。