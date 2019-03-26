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出席打擊貪瀆國際研習營 呂文忠：商業間諜竊取案嚴重

2019-03-26 10:25聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局與美國在台協、日本台灣交流協會今天上午於君悅飯店，共同主辦「2019全球合作暨訓練架構（GCTF）－打擊公私部門貪瀆國際研習營」，邀請亞太地區20國，共30位肅貪專責機關執法官員、還有台積電、友達、聯發科、台塑、鴻海集團等重要企業高階管理與法制人員與會，建立公、私部門合作交流管道，共同打擊貪瀆、商業間諜及跨境犯罪。

調查局長呂文忠指出，該局從2013年偵辦營業秘密法以來，共偵辦89件，有38件是高科技產業機密遭竊取外洩他國，包括半導體、太陽能產業等，顯示商業間諜行為嚴重，調查局對此相當重視。

今天的會議內容包括全球肅貪執法合作趨勢、廉政工作工作重大貪瀆報告、馬來西亞一馬發展公司弊案、防範營業秘密遭竊取案例分享等。

近年國際積極提倡廉能政府、防制商業間諜，以保障國家競爭力及重大營業秘密，各國政府皆致力於提升肅貪執法能量並擴大國際合作，以確實掌握公、私部門人員貪瀆、不法行為，今年GCTF首度納入日本成為主辦方之一。

研習營由調查局長呂文忠主持開幕，法務部長蔡清祥、外交部政務次長徐斯儉、美國在台協會台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）及日本台灣交流協會代表沼田幹夫（NUMATA Mikio）蒞臨並致辭。

GCTF於去年首次納入執法議題，授權調查局主辦「2018全球合作暨訓練架構（GCTF）－打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」，由調查局、美國緝毒署（DEA）及美國秘勤局（USSS）官員擔任課程講座，邀請亞太地區國家執法官員及國內各相關執法單位與金融行庫人員近80人參加，共同就打擊毒品犯罪及偽美鈔、護照鑑識等議題進行深入研討。

日本交流協會代表沼田幹夫。記者張宏業/攝影
日本交流協會代表沼田幹夫。記者張宏業/攝影
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AIT處長酈英傑。記者張宏業攝影
AIT處長酈英傑。記者張宏業攝影
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法務部長蔡清祥。記者張宏業/攝影
法務部長蔡清祥。記者張宏業/攝影
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調查局舉辦打擊公私部門貪瀆國際研習營。記者張宏業/攝影
調查局舉辦打擊公私部門貪瀆國際研習營。記者張宏業/攝影
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調查局長呂文忠。記者張宏業攝影
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