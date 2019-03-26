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影／BMW撞傷人 路過保大警卻險背黑鍋

2019-03-26 10:09聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄蔡姓男子昨晚開BMW轎車，載朋友欒姓男子出車禍，撞傷嫁來台灣的越南籍女子。車禍發生後，高雄市警保安大隊員警正好巡邏路過，接到路人求救，意外在欒的口袋搜出毒品，但險些背黑鍋，遭誤認「追車」導致BMW轎車出車禍。

警方調出車禍路口監視器畫面澄清，蔡姓男子（26歲）開BMW轎車，是沿「台17線」由北向南，在高雄市梓官區大舍北路右轉大舍西路，疑因車速過快，在大舍西路開向對向車道，才撞上騎機車的斐姓女子（31歲），事隔不到30秒，正好保大迅雷中隊警車經過，但迅雷警車是剛沿「台19甲線」由東向西，自大舍東路開到路口，看到路人求援才上前幫助，意外在BMW車內發現毒品，並沒所謂的「追車」。

警方調查，蔡開BMW轎車載欒姓男子（27歲）撞上斐女後，車頭凹陷，斐女右手骨折、左腳擦傷倒地，機車也被撞毀，路人要打電話求救時，正好保大警車靠近，保大員警才停車協助，請救護車將斐女送往國軍高雄總醫院左營分院治療，無生命危險。

員警幫3人察看傷勢，蔡、欒2人未受傷，但卻聞到欒姓男子身上似有拉K的味道，發現欒的雙手直護著外套，覺得可疑，要求他拿出衣服口袋的物品，欒才交出10包毒品咖啡包和1包K他命，承認吸毒。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

越南女子的機車被撞毀。記者林保光／翻攝
越南女子的機車被撞毀。記者林保光／翻攝
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保大員警幫處理車禍查禍毒品，但險些背「追車」的黑鍋。記者林保光／翻攝
保大員警幫處理車禍查禍毒品，但險些背「追車」的黑鍋。記者林保光／翻攝
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肇事的BMW轎車。記者林保光／翻攝
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BMW毒品車禍

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