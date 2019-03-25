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調查局舉辦打擊公私部門貪瀆國際研習營

2019-03-25 17:04聯合報 記者張宏業╱即時報導

調查局與美國在台協、日本台灣交流協會將於3月26日至28日共同主辦「2019全球合作暨訓練架構（GCTF）－打擊公私部門貪瀆國際研習營」，邀請亞太地區20國，共30位肅貪專責機關執法官員、還有台積電、友達、聯發科、台塑、鴻海集團等重要企業高階管理與法制人員與會，建立公、私部門合作交流管道，共同打擊貪瀆、商業間諜及跨境犯罪。

本次研習營由法務部調查局局長呂文忠主持開幕，法務部部長蔡清祥、外交部政務次長徐斯儉、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）及日本台灣交流協會代表沼田幹夫（NUMATA Mikio）皆蒞臨並致辭，

近年國際積極提倡廉能政府、防制商業間諜，以保障國家競爭力及重大營業秘密，各國政府皆致力於提升肅貪執法能量並擴大國際合作，以確實掌握公、私部門人員貪瀆、不法行為，今年GCTF首度納入日本成為主辦方之一。

GCTF於去年首次納入執法議題，授權調查局主辦「2018全球合作暨訓練架構（GCTF）－打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」，由調查局、美國緝毒署（DEA）及美國秘勤局（USSS）官員擔任課程講座，邀請亞太地區國家執法官員及國內各相關執法單位與金融行庫人員近80人參加，共同就打擊毒品犯罪及偽美鈔、護照鑑識等議題進行深入研討。

調查局去年舉辦跨境緝毒與洗錢研習營。記者張宏業/攝影
調查局去年舉辦跨境緝毒與洗錢研習營。記者張宏業/攝影
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護照間諜酈英傑

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