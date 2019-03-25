調查局舉辦打擊公私部門貪瀆國際研習營

2019-03-25 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局與美國在台協、日本台灣交流協會將於3月26日至28日共同主辦「2019全球合作暨訓練架構（GCTF）－打擊公私部門貪瀆國際研習營」，邀請亞太地區20國，共30位肅貪專責機關執法官員、還有台積電、友達、聯發科、台塑、鴻海集團等重要企業高階管理與法制人員與會，建立公、私部門合作交流管道，共同打擊貪瀆、商業間諜及跨境犯罪。

本次研習營由法務部調查局局長呂文忠主持開幕，法務部部長蔡清祥、外交部政務次長徐斯儉、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）及日本台灣交流協會代表沼田幹夫（NUMATA Mikio）皆蒞臨並致辭，

近年國際積極提倡廉能政府、防制商業間諜，以保障國家競爭力及重大營業秘密，各國政府皆致力於提升肅貪執法能量並擴大國際合作，以確實掌握公、私部門人員貪瀆、不法行為，今年GCTF首度納入日本成為主辦方之一。