假檢警打國際電話詐2千萬 兩蔣總統老侍衛受騙

2019-03-25 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



詐騙集團假冒檢警要求監管帳戶，傳送偽造司法公文取信，派車手向被害人拿錢，刑事局陸續查獲黃姓男子等33名車手，清查23人受害，財損2000多萬元，其中1名在兩蔣時代擔任總統侍衛的退伍軍人也被騙。

警方調查，詐騙集團假冒台北地檢署及警察機關，致電民眾宣稱涉及不法，指示交錢配合調查，將偽造的監管科收據、刑事傳票或強制性資產凍結執行書，傳真至超商，要求被害人前往領取，後續面交現金給車手。

據調查，詐團在黃姓男子位於新北市中和區住家，架設2個節費器，可將國際電話轉為網內互打，節省通話費，警方研判主嫌在境外遙控，指揮在台車手領贓款。

去年底兩名車手分別在桃園市、新竹市拿現金時落網，被查扣158萬元，刑事局偵一大隊第二隊分析通聯記錄，鎖定這個車手集團，調閱車手的監視器畫面供被害人指認，去年11月至本月，陸續拘提、通知黃等33名車手，在黃的住處查獲節費器。

警方分析電信資料，數度攔截詐團傳真的假公文，接觸被害人攔阻539萬元，不過仍有23人受騙，財損2360萬元，多為退休老人，其中1名老翁被騙走約40萬元，他自稱曾是前總統蔣中正及蔣經國的侍衛。