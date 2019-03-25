45歲國小老師器捐遺愛人間 母：當兒子國外唸博士

2019-03-25 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣45歲國小老師陳志洺日前在學校突然暈眩昏倒，送醫後經診斷是腦出血，經急救後仍回天乏術，由於他生前就有簽器捐，家人也決定把他健康的肝臟、腎臟、心臟、眼角莫骨頭都簽捐贈移植，陳爸爸是慈濟志工，孝順的陳老師平常就常陪父母參加慈濟活動，陳爸爸說，希望他的大愛精神可以延續，讓他「還仿彿在人間」。

陳志洺老師3月24日舉辦追思告別式，許多慈濟人陪著陳爸爸陳福壽等家人一起送陳志洺最後一程，彰化縣長王惠美也前來拈香慰問。

陳志洺3月15日突在學校昏倒，送彰化基督教醫院醫治，經檢查是腦幹大量出血血管破裂，經急救仍回天乏術，經二度判讀腦死，醫院詢問家屬，陳老師身體器官都健康良好，是否要器官捐贈，遺愛人間？

慈濟志工劉桂梅說， 由於陳志洺曾是彰化基督教醫院「人體實驗委員會教育界代表」，生前即有簽器官捐贈同意書，家人雖然萬般不捨，但了解陳老師生前即有大愛精神，於是決定完成他的心願，遺愛在人間，當器官摘取後，近50位慈濟人護送大體到殯儀館，一路助念佛號聲不斷，陪伴著哀傷的陳爸爸等家屬。

陳志洺平常有打球健身的習慣，也沒有心血管或三高等病歷，身體健康，且他平日待人和善，也是學校同事眼中的好夥伴，更讓家人親友難以接受突來的惡耗。

陳爸爸是慈濟人，他說，體悟到證嚴法師曾提過「人生只有使用權，沒有所有權」，瞭解佛法緣生緣滅，雖然心裡很痛，但兒子的器官仍活在有緣人身上，能救更多人、造福更多家庭，就像兒子還在人間。