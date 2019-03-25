脖子詭譎綁紅線！20歲小男友疑殺41歲女友後身亡自殘

2019-03-25 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



北市赤峰街昨晚發生姐弟戀命案，20歲張姓男子疑似在套房中悶死41歲女友，自行在脖子上纏繞紅繩，再拿美工刀自殘，左頸動脈破裂，大量失血，幸好警消及時破門，將人送醫急救，今已轉往加護病房觀察中，待病情穩定後，隨即偵訊。

警方調查，曾女平時在超商上班，晚上在卡拉ok擔任會計，昨日上午10時許，超商同事打電話給曾，曾允諾會出門上班，但同事遲遲等不到人，電話也打不通，擔心其狀況，昨晚11時許前往套房查訪，聯繫房東開門，但門鎖遭鍊勾反鎖，隨即請警消協助破門。

沒想到，眾人進房後發現曾女、張男躺在床上，蓋著棉被的曾女全身赤裸，無明顯外傷，但已失去呼心心跳，全身屍僵，身旁的張男脖子有刀傷，噴出大量鮮血，疑似失血過多，氣息薄弱，立即經救護車送往醫院搶救。

據了解，張男脖子上纏繞著一條詭異的紅色繩子，材質不是童軍繩，也非尼龍繩，疑似為紅色鞋帶，至於為何要在脖子上纏繞紅線，將待張男意識清醒、病情穩定後，才能進一步釐清。

檢警表示，年紀相差21歲的兩人疑似為男女朋友，疑似發生感情糾紛，不排除是張男先用棉被、枕頭等物悶死曾女，自己躺在身旁拿刀自殘，現場無遺留遺書。全案已安排明日下午解剖，用以釐清曾女確切死因。