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「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

搜索查獲男擁槍彈毒 警：標準藥頭

2019-03-25 13:09聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄蔣姓男子涉嫌當藥頭，藏身鼓山及左營的社區販賣一級毒品海洛因，高雄鳳山分局偵查隊本月中前往鼓山大順一路某大樓他的租處，搜出3包海洛因，並將他逮捕；再赴左營蓮潭路他的老透天厝老家再查扣10包海洛因，及1把制式手槍，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，訊後檢方聲押蔣，法院裁定8萬元交保。

鳳山警方查出，蔣姓男子（55歲）戶籍地在左營區蓮潭路，另於鼓山區大順一路某公寓大樓租房，兩地都常常有人前往交易毒品，導致出入十分複雜，警方獲報後遂成立專案小組查緝。

本月中旬，警方持搜索票赴鼓山大順一路租處，當場逮到蔣姓男子，並於當場搜出海洛因3包、電子磅秤、夾鏈袋、1萬5000元等證物，接著帶他一起到左營蓮潭路透天厝搜索，果然再扣得海洛因10包、制式手槍1支、子彈7顆及電子磅秤等。

據了解，警方於蓮潭路的透天厝搜索，發現他將毒品及槍枝藏在屋內衣櫃上層深處，且每包海洛因以層層塑膠膜或黑色膠帶包覆，意圖使人從外觀看不出是毒品。蔣姓男子的袁姓女友當時也在屋內，警方一併帶回採尿送驗。

蔣姓男子矢口否認販賣、僅持有，警方目前已掌握有藥腳指認他販毒，且查扣海洛因總量近70公克、都已分裝，還擁制式手槍，幾乎是「標準的藥頭」，但仍需深入清查蔣的毒品來源及販售對象。

警方在蔣姓男子租屋處發現毒品。記者林伯驊／翻攝
警方在蔣姓男子租屋處發現毒品。記者林伯驊／翻攝
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警方查獲制式手槍。記者林伯驊／翻攝
警方查獲制式手槍。記者林伯驊／翻攝
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蔣姓男子涉嫌躲藏左營及鼓山販毒。記者林伯驊／翻攝
蔣姓男子涉嫌躲藏左營及鼓山販毒。記者林伯驊／翻攝
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蔣姓男子（左）遭逮。記者林伯驊／翻攝
蔣姓男子（左）遭逮。記者林伯驊／翻攝
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海洛因層層包住，外觀難以辨認是毒品。記者林伯驊／翻攝
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毒品藥頭

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