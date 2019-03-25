搜索查獲男擁槍彈毒 警：標準藥頭

2019-03-25 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄蔣姓男子涉嫌當藥頭，藏身鼓山及左營的社區販賣一級毒品海洛因，高雄鳳山分局偵查隊本月中前往鼓山大順一路某大樓他的租處，搜出3包海洛因，並將他逮捕；再赴左營蓮潭路他的老透天厝老家再查扣10包海洛因，及1把制式手槍，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，訊後檢方聲押蔣，法院裁定8萬元交保。

鳳山警方查出，蔣姓男子（55歲）戶籍地在左營區蓮潭路，另於鼓山區大順一路某公寓大樓租房，兩地都常常有人前往交易毒品，導致出入十分複雜，警方獲報後遂成立專案小組查緝。

本月中旬，警方持搜索票赴鼓山大順一路租處，當場逮到蔣姓男子，並於當場搜出海洛因3包、電子磅秤、夾鏈袋、1萬5000元等證物，接著帶他一起到左營蓮潭路透天厝搜索，果然再扣得海洛因10包、制式手槍1支、子彈7顆及電子磅秤等。

據了解，警方於蓮潭路的透天厝搜索，發現他將毒品及槍枝藏在屋內衣櫃上層深處，且每包海洛因以層層塑膠膜或黑色膠帶包覆，意圖使人從外觀看不出是毒品。蔣姓男子的袁姓女友當時也在屋內，警方一併帶回採尿送驗。