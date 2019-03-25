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誘騙陸女投資 檢方依詐欺罪起訴13人

2019-03-25 12:53中央社 台中25日電

台中市楊姓男子2年前組成詐騙集團，召募成員加入大陸地區交友網站，與被害女子交往後謊稱需要投資，詐取6名被害人共人民幣53萬餘元，檢方今天依詐欺罪嫌將楊男等13人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，23歲楊姓男子民國106年5月間，結識綽號「阿浪」的男子學得「假戀愛、真詐財」的詐騙方法，由不詳金主出資，由楊男擔任負責人，負責在台中設點招募電信流的詐騙機房成員，負責透過撥打電話或通訊軟體向大陸地區女子行騙。

楊男招募10多名成員，承租台中市西屯區與南屯區的房屋設為詐騙機房，自同年6月至10月間，由成員在大陸地區交友網站註冊帳號，從網路上抓取帥哥俊男美女照片，化名張偉、陳楚等身分，向女子搭訕交往，並詐稱公司有一個併購案要執行，但員工不得參與投資，想用女友名義參與，誘騙被害人匯款投資。

詐騙集團成功誘騙6名被害人，共計詐取人民幣53萬餘元（約台幣239萬餘元），案件經台中市政府警察局第六分局與刑事局電信偵查大隊第二隊等單位，前往詐騙機房偵辦搜索，當場帶回楊男等多名成員，並查扣電腦主機、作案用手機等證物。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、對話紀錄、匯款資料等證據，今天依組織犯罪、詐欺、偽造文書等罪嫌，將楊男等13人起訴。

詐騙集團台中市人民幣

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