姊弟戀差21歲 北市情侶套房命案下午解剖釐清死因

2019-03-25 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北大同區41歲曾姓女子昨晚遭發現陳屍租屋套房，身旁還有小21歲的張姓男友，張男頸動脈受傷，身上都是血跡，經送醫在加護病房救治中，檢方已漏夜完成相驗，下午將安排法醫解剖，用以釐清死亡案情。

警方調查，曾女和張男同居在2樓套房，房東住在3樓，多次見過兩2人同住，因此懷疑是情侶關係，但家屬供稱，對於感情狀況不知情。

據了解，曾女平時在超商上班，晚上在卡拉ok店擔任會計，因同事發現她沒上班，且聯繫不到人，急忙前往住處查訪。昨晚10時許，連同房東、警消協助破門，發現曾女陳屍床上，全身赤裸、僵硬，蓋著棉被。

曾女躺在床的右側，身旁是染上鮮血的20歲張姓男友，張男左頸中刀傷，左胸也有3刀較淺的傷口，躺在床上氣息薄弱，經救護人員送醫搶救，一度狀況危急，進行插管治療，目前保住一命，正在加護病房觀察中，待狀況穩定，將進行偵訊。