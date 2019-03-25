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姊弟戀差21歲 北市情侶套房命案下午解剖釐清死因

2019-03-25 09:39聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

台北大同區41歲曾姓女子昨晚遭發現陳屍租屋套房，身旁還有小21歲的張姓男友，張男頸動脈受傷，身上都是血跡，經送醫在加護病房救治中，檢方已漏夜完成相驗，下午將安排法醫解剖，用以釐清死亡案情。

警方調查，曾女和張男同居在2樓套房，房東住在3樓，多次見過兩2人同住，因此懷疑是情侶關係，但家屬供稱，對於感情狀況不知情。

據了解，曾女平時在超商上班，晚上在卡拉ok店擔任會計，因同事發現她沒上班，且聯繫不到人，急忙前往住處查訪。昨晚10時許，連同房東、警消協助破門，發現曾女陳屍床上，全身赤裸、僵硬，蓋著棉被。

曾女躺在床的右側，身旁是染上鮮血的20歲張姓男友，張男左頸中刀傷，左胸也有3刀較淺的傷口，躺在床上氣息薄弱，經救護人員送醫搶救，一度狀況危急，進行插管治療，目前保住一命，正在加護病房觀察中，待狀況穩定，將進行偵訊。

警方表示，套房內無明顯打鬥痕跡，研判無他人進入房內，且經查訪隔壁住戶及房東，並無聽到呼救聲因，房內有一把工地用的美工刀，上頭沾滿血跡，將採集指紋釐清是何人動手。另，曾女身上並無明顯外傷，是否因窒息身亡，或有其他因素，檢方已漏夜相驗，今下午將安排法醫解剖，用以釐清確切死因。

北市赤峰街套房發生命案。記者蕭雅娟／攝影
北市赤峰街套房發生命案。記者蕭雅娟／攝影
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