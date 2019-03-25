疑感情糾紛 北市赤峰街情侶一死一傷

2019-03-25 02:05 中央社 台北25日電



台北市大同區赤峰街一處公寓24日晚驚傳有對情侶一死一傷，疑因感情糾紛所致，男子身有刀傷但氣息微弱，經獲報警方協助送往台大醫院急救，現仍持續採證以釐清案情。

由於受傷男子未上班，男子同事24日晚間到他租屋處探訪未果，便請房東協助開門，卻驚見男子頸部有刀傷、全身是血，一旁女子則已死亡，約於24日晚間11時通報警方到場協助。

由於受傷男子奄奄一息，警方立即協助將他緊急送往台大醫院搶救，同時封鎖現場採證調查。

初步了解，這對男女為情侶關係，疑因感情糾紛所致，現場也無外力破壞跡象，但實際案發原因仍有待警方後續調查釐清。