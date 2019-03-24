全國大掃蕩 18天抓千名毒販抄2千公斤毒品

2019-03-24 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



警政署在這個月執行「第3次全國同步查緝車手專案行動」、「專案性雷霆掃黑行動」、「全國同步檢肅非法槍械專案行動」及「安居緝毒專案」等多波專案大掃蕩行動，短短18天內，就查獲製造、運輸、毒品犯罪983件 1212人(含少年犯40人)，製造毒品案33件45人、販賣毒品案934件1138人、運輸(走私)毒品案16件29人，扣除少年犯嫌後，有623人經檢察官聲請羈押，聲押率為57.71%，經聲押者後有 465人經法院裁定羈押，准押率更高達74.61%，毒品重量高達2000公斤以上，並查扣上億元贓款。

這樣的成果獲得行政院長蘇貞昌高度重視，不但參加警政署在刑事局的成果記者會，更在臉書高度表揚警方。

警政署指出，這次在緝毒、肅槍及掃黑的治安作為又有了重大斬獲，總共緝獲毒品上千公斤、黑槍上百枝及毒犯上千人，這可説是近年來治安成效最讓人民有感的幾波掃蕩作為，最近的幾波掃蕩的行動當中，包括「安居專案」結合民眾的熱心參與，反映社區毒品問題及情資、打撃隠身社區的改造槍械工廠及強力打擊不斷滋事的幫派組合，壓制街頭暴力氣焰，在在都回應了行政院近期在治安策略上以行動作為展現決心，還給人民安居樂業的環境。