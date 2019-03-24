親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

與深圳市委書記會面 韓國瑜：背後酸言酸語我不在乎

凌友詩：在自己國家擔任公職何罪之有？不會回台繳罰款

全國大掃蕩 18天抓千名毒販抄2千公斤毒品

2019-03-24 21:02聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

警政署在這個月執行「第3次全國同步查緝車手專案行動」、「專案性雷霆掃黑行動」、「全國同步檢肅非法槍械專案行動」及「安居緝毒專案」等多波專案大掃蕩行動，短短18天內，就查獲製造、運輸、毒品犯罪983件 1212人(含少年犯40人)，製造毒品案33件45人、販賣毒品案934件1138人、運輸(走私)毒品案16件29人，扣除少年犯嫌後，有623人經檢察官聲請羈押，聲押率為57.71%，經聲押者後有 465人經法院裁定羈押，准押率更高達74.61%，毒品重量高達2000公斤以上，並查扣上億元贓款。

這樣的成果獲得行政院長蘇貞昌高度重視，不但參加警政署在刑事局的成果記者會，更在臉書高度表揚警方。

警政署指出，這次在緝毒、肅槍及掃黑的治安作為又有了重大斬獲，總共緝獲毒品上千公斤、黑槍上百枝及毒犯上千人，這可説是近年來治安成效最讓人民有感的幾波掃蕩作為，最近的幾波掃蕩的行動當中，包括「安居專案」結合民眾的熱心參與，反映社區毒品問題及情資、打撃隠身社區的改造槍械工廠及強力打擊不斷滋事的幫派組合，壓制街頭暴力氣焰，在在都回應了行政院近期在治安策略上以行動作為展現決心，還給人民安居樂業的環境。

警政署指出，為有效從根本減少結構性犯罪集團案件發生，現在都會選定重點區域，針對近期氣焰囂張、不斷滋事且涉及幫派聚眾或街頭鬥毆暴行的幫派組合聚焦打擊，以即時遏制社會亂源，並震懾不法之徒，維護社會祥和環境，並防制贓款流向境外，相關部門更將積極辦理將被害款項還給民眾，讓人民有感。

行政院長蘇貞昌在臉書肯定警方近日的治安成果，警政署NPA署長室對此表達感謝及會再...
行政院長蘇貞昌在臉書肯定警方近日的治安成果，警政署NPA署長室對此表達感謝及會再努力拼治安的決心。圖/記者廖炳棋翻攝
分享

毒品幫派行政院

相關新聞

影／前天道盟主公祭！黑白道五千人送行 警嚴陣以待

2019-03-24 18:10

影／僅因心情不好就在商店騎樓縱火 新北檢聲押紅衣男

2019-03-24 20:18

台北信義區傳砍人 18歲男身中6刀疑同學下狠手

2019-03-24 17:06

10人划獨木舟體力不繼 海巡與漁民聯手全部救回

2019-03-24 14:09

北市年輕男子身中6處刀傷 倒在民宅雨遮上

2019-03-24 13:50

天道盟前盟主濟公告別式 新北警局長坐鎮

2019-03-24 13:47

如何辨識親友染毒？ 南警提示四大徵兆

2019-03-24 12:47

台65墜橋死亡車禍畫面曝光 森林人酒駕彎道超車摔爛

2019-03-24 12:23

女上美髮店洗頭慘遭刺肚斷手筋 凶手思覺失調被判3年

2019-03-24 11:38

休旅車墜落5層樓高架橋 警方證實男子酒駕殞命

2019-03-24 11:10

三重商店騎樓暗夜遭縱火 警察速逮紅衣男

2019-03-24 10:36

毒品通緝犯沒長眼 警車前闖紅燈被抓

2019-03-24 10:06

影／台中夜店又鬥毆 警分局長今凌晨帶隊：無限期臨檢

2019-03-24 10:02

神祕台灣金主操盤… 金三角毒窟多少幕後藏鏡人

2019-03-24 10:00

休旅車衝破台65護欄摔落5層樓 男駕駛送醫不治

2019-03-24 09:59

台中夜店再傳滋事 移送8人

2019-03-23 23:33

毒犯歪嘴閉眼 人臉辨識沒轍

2019-03-23 23:32

搶藥頭挨槍 黑吃黑兩敗俱傷

2019-03-23 23:28

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

台東警界父子檔 同心辦案讓通緝犯乖乖就逮

2019-03-23 17:50

兩名小鮮肉車內「純聊天」 座椅散落白粉末露餡了

2019-03-23 16:33

不爽臉書放話損傷女友 男替女友討公道遭砍10刀

2019-03-23 15:50

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

休旅車衝破台65護欄摔落5層樓 男駕駛送醫不治

2019-03-24 09:59

休旅車墜落5層樓高架橋 警方證實男子酒駕殞命

2019-03-24 11:10

台65墜橋死亡車禍畫面曝光 森林人酒駕彎道超車摔爛

2019-03-24 12:23

國一南下鼎金段凌晨8車連環撞 1人噴飛北上車道死亡

2019-03-24 07:40

噁男大生扯這理由無法手淫 女同學愧疚竟答應幫他

2019-03-24 16:32

裝潢商垂涎人妻約出性侵 犯後辯：她嘴說不要身體配合

2019-03-24 09:19

天道盟前盟主濟公告別式 新北警局長坐鎮

2019-03-24 13:47

神祕台灣金主操盤… 金三角毒窟多少幕後藏鏡人

2019-03-24 10:00

遊艇擱淺淡水河 38人卡在沙洲上待援

2019-03-23 22:37

台北信義區傳砍人 18歲男身中6刀疑同學下狠手

2019-03-24 17:06

10人划獨木舟體力不繼 海巡與漁民聯手全部救回

2019-03-24 14:09

醫官覬覦女兵美色 奶茶摻FM2趁機猥褻判4年6月

2019-03-24 12:51

父母離婚從小自食其力 兄弟聲請免除扶養病父判准

2019-03-24 08:02

基隆潮境公園保育區連2天釣客闖入 最高可罰15萬元

2019-03-24 07:36

如何辨識親友染毒？ 南警提示四大徵兆

2019-03-24 12:47

昏暗國道 夫婦下車遭比丘撞死

2019-03-23 23:24

國一鼎金段8車連環撞 疑死者肇事後甩飛慘被輾

2019-03-24 12:12

女上美髮店洗頭慘遭刺肚斷手筋 凶手思覺失調被判3年

2019-03-24 11:38

影／前天道盟主公祭！黑白道五千人送行 警嚴陣以待

2019-03-24 18:10

影／台中夜店又鬥毆 警分局長今凌晨帶隊：無限期臨檢

2019-03-24 10:02

台中公車司機欺負落單自閉女 載至僻靜處性侵被判4年

2019-03-24 11:25

女模爬屋頂拍影片 圓山大飯店保留法律追訴權

2019-03-24 19:41

惡劣捕獸夾 高雄大樹驚見狗兒長著白骨爪

2019-03-24 09:11

摩鐵性侵外籍看護還反控她先露胸引誘 遭判6年徒刑

2019-03-24 17:54

殉職警消器捐 追思會感念

2019-03-23 23:31

妙齡女噴口香劑被測出酒駕 她靠抽血證明還清白

2019-03-24 15:29

離婚用騙的 「單身」一場夢

2019-03-23 23:48

男子撿到鑽戒以為是玩具 台中警方助失主尋回

2019-03-24 11:15

影／酒駕男不滿被酒測 當場掏屎襲警

2019-03-24 14:12

三重商店騎樓暗夜遭縱火 警察速逮紅衣男

2019-03-24 10:36

壓制拒檢鬼祟男導致骨折 北市警：他有舊傷無執法過當

2019-03-24 04:16

男子酒醉昏睡車內 警叫醒查獲K毒

2019-03-24 14:08

賓士車為閃車連撞2輛小貨車 另一車離去涉肇事逃逸

2019-03-24 15:54

51歲啃老被阻 怒砍妹妹致傷殘

2019-03-23 23:52

桃園檢察長關說疑案 檢協會要求查明有無受私交影響

2019-03-23 22:49

搶藥頭挨槍 黑吃黑兩敗俱傷

2019-03-23 23:28

天氣炎熱8旬退休學姊熱昏 暖警學弟幫撐傘

2019-03-24 17:29

檢察長關說疑案 檢協會籲：查彭坤業有無受私交影響

2019-03-23 23:25

以為會像在法國石沉大海 外籍生丟皮夾員警順利尋回

2019-03-24 16:55

中風慣竊偷監視器 不慎拍到臉遭警認出

2019-03-24 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top