幫派人士公祭 新北警404人監控

2019-03-24 17:52 中央社 新北24日電



天道盟前盟主蕭澤宏今天下午在蘆洲舉辦告別式，現場可見許多身穿黑色西裝的人參加公祭，人數達5000多人。新北市政府警察局也動員逾400警力戒備，更出動空拍機全程監控。

69歲的蕭澤宏綽號「瘋濟公」，因癌症病逝，告別式會場設在三民路與中正路口，新北警方動員蘆洲、三重、汐止、海山等警分局和刑警大隊、保安大隊、少年警察隊等優勢警力404人，在公祭會場周遭設置層層攔檢。下午新北市警局長陳檡文親自坐鎮指揮。

交通管制部分，靠近公祭會場側的道路封閉，改調撥對向南向北車道雙向通行。由於中午起公祭前已有許多身穿黑色西裝的人聚集，警力也派員錄影蒐證。

新北市蘆洲警分局指出，自9日起即全天候派員在公祭會場周邊加強盤查，以掌控會場周邊狀況。今天現場也動用空拍機進行監控，並依警察職權行使法及少年事件處理法對參加公祭團體人員攔查、蒐證，嚴禁幫派組合動員未成年少年參加。

包括新北市議會議長蔣根煌及立委余天等政治人物前往致意，現場秩序良好未發生滋擾情事，4時多出殯時，送行車隊及人龍更長逾1公里。

依新北警方統計，公祭會場周邊攔檢出入公祭現場人員身分，攔查遊覽車37部、882人；其中發現未成年少年35人，均帶回分局調查。原本公祭活動主辦單位預估有1萬5000人參加公祭，經警方事前疏處、約制下，實際參加人數約5000人。(編輯:孫承武)