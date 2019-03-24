男子與友人唱歌起口角事後遭砍 警方掌握嫌犯追緝中

2019-03-24 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市今天中午12時許，位於信義區的虎林街164巷60弄一處民宅，有一名18歲的林姓男子，受到6處刀傷躺在民宅2樓雨遮上，男子意識清楚送往北醫醫院救治；轄區警方調查後，發現林姓男子約兩個星期前和國中同學唱歌，但在聚會過程中和友人發生口角，今天林男被對方約出到友人住處，一現身就被一名男子拿出小刀砍傷，目前警方已經掌握行凶者的身分，將循線約談到案。