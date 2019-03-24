男子遇員警盤查躲店家 竟謊稱要賣「古董龍銀」

2019-03-24 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄一名周姓男子攜帶毒品吸食器，路上遇見員警巡邏，緊張之下躲入附近店家，謊稱要販賣母親留下的「古董龍銀」，員警見行跡可疑盤查下，周男拿出毒品吸食器，訊後將周依違反毒品危害防制條例送辦。

新興警分局五福二路派出所警員李冠霖、張庭榕前天下午2時許，執行巡邏勤務時，巡經高雄市新興區青年一路時，看見周男（59歲）走路時神色緊張、左顧右盼。

警方當時發現，愈接近周男時，周腳步越發加快走入一旁的二手藝品店，假裝在店內看商品並與老闆聊天，期間周不停探頭望向門外，似乎是在觀察員警有沒有找上門。

員警發覺周男行徑怪異，便在藝品店門口等待周要對他實施盤查，不過周卻遲遲未走出店外，2分鐘後，員警進入店內詢問周，周向員警說，母親留有一些「古董龍銀」，因想變賣，故進入店內詢問老闆是否願意收購「龍銀」。

員警聽聞後覺得不可思議，這個年代了居然還有所謂「古董龍銀」，便將周請出店外，詢問可否查看何謂「古董龍銀」及盤查身分。