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10人划獨木舟體力不繼 海巡與漁民聯手全部救回

2019-03-24 14:09聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

傅姓男子等10人分乘5艘獨木舟，昨天清晨7時準備自東港海灘出發橫渡小琉球，沒有想到划至琉球新外海約2.8海里處，部分人員即因體力透支無法續航，只好向海巡小琉球安檢所請求救援，經海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所與琉球救難協會聯手出海救援，10人及5艘獨木舟均平安獲救進港。

海巡小琉球安檢所值班人員是23日下午3時30分左右，接獲傅姓男子報案稱，他們一行10人原本想划獨木舟要橫渡小琉球，沒有想到中途有人體力不繼，亟待救援，當時一行人已划至琉球新外海約2.8海里處。

第五岸巡隊小琉球安檢所接獲民眾報案後，立即啟動救援機制，並聯繫琉球救難協會聯手救援，因當時琉球外海起霧且海象不佳，研判救生艇恐無法前往救援，遂由琉球救難協會洪良輝與洪正豐駕駛聖弘號及大發一號漁船前往琉球新外海搜救。

昨天下午受東北季風影響，海象狀況不佳，救難人員經過30分鐘協尋後，終於找到等待救援的10位民眾及獨木舟，並將5艘獨木舟及10位獲救民眾一同載運進入琉球新漁港。

進港後，海巡人員擔心獲救民眾因潮差不易上岸，還在岸際接駁，協助10位民眾上岸，到了安檢所內，還遞上棉被及熱薑湯，10名獲救民眾休息至體力恢復後即返回民宿，他們對這場「海上驚魂記」直呼「太驚險」，但也大大感謝救難人員：「還好有你們」。

10人划獨木舟體力不繼，所幸海巡及漁民及時救援。圖／海巡南部分署第五岸巡隊提供
10人划獨木舟體力不繼，所幸海巡及漁民及時救援。圖／海巡南部分署第五岸巡隊提供
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10人划獨木舟體力不繼，所幸海巡及漁民及時救援。圖／海巡南部分署第五岸巡隊提供
10人划獨木舟體力不繼，所幸海巡及漁民及時救援。圖／海巡南部分署第五岸巡隊提供
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小琉球安檢獨木舟

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