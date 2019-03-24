親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

快去家裡倉庫找找！舊錄音帶拍出天價 eBay漲幅破百倍

北市年輕男子身中6處刀傷 倒在民宅雨遮上

2019-03-24 13:50聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市今天中午12時許，位於信義區的虎林街164巷60弄一處民宅，有一名男子受傷，這名年約18歲的年輕男子，全身受到6處刀傷，並躺在民宅2樓雨遮上，警方指出，男子意識清楚，目前送往北醫醫院急救，將調查受傷原因。

北醫北市

相關新聞

女上美髮店洗頭慘遭刺肚斷手筋 凶手思覺失調被判3年

2019-03-24 11:38

神祕台灣金主操盤… 金三角毒窟多少幕後藏鏡人

2019-03-24 10:00

天道盟前盟主濟公告別式 新北警局長坐鎮

2019-03-24 13:47

如何辨識親友染毒？ 南警提示四大徵兆

2019-03-24 12:47

三重商店騎樓暗夜遭縱火 警察速逮紅衣男

2019-03-24 10:36

毒品通緝犯沒長眼 警車前闖紅燈被抓

2019-03-24 10:06

影／台中夜店又鬥毆 警分局長今凌晨帶隊：無限期臨檢

2019-03-24 10:02

台中夜店再傳滋事 移送8人

2019-03-23 23:33

毒犯歪嘴閉眼 人臉辨識沒轍

2019-03-23 23:32

搶藥頭挨槍 黑吃黑兩敗俱傷

2019-03-23 23:28

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

台東警界父子檔 同心辦案讓通緝犯乖乖就逮

2019-03-23 17:50

兩名小鮮肉車內「純聊天」 座椅散落白粉末露餡了

2019-03-23 16:33

不爽臉書放話損傷女友 男替女友討公道遭砍10刀

2019-03-23 15:50

影／不只盜伐扁柏樹瘤 山老鼠還擁槍彈、黃金磚

2019-03-23 13:59

中和警執行三安 閉鎖式威力掃蕩逮19人

2019-03-23 12:38

影／滋事酒客沾辣椒水秒哀號 所長霸氣喊：別挑戰公權力

2019-03-23 12:35

新北三安大執法 永和警一夜逮6人

2019-03-23 11:53

影／台中夜店酒客不收斂 基層警瘋傳：抄到它暫停營業

2019-03-23 11:38

黑吃黑！持刀搶毒反被開槍 警20小時破案

2019-03-23 11:34

網友臉書PO照檢舉山老鼠 保七逮獲3男1女

2019-03-23 10:54

通緝犯逃逸衝撞路檢點 警方圍捕開11槍逮人

2019-03-23 09:11

影／台中夜店又亂鬥 酒客安管起衝突 警帶回8人

2019-03-23 08:20

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

休旅車衝破台65護欄摔落5層樓 男駕駛送醫不治

2019-03-24 09:59

影／拿命開玩笑！蜿蜒山路6車逆向飆速破百

2019-03-23 16:44

宜蘭驚傳性霸凌！ 學弟中籤就要替學長手淫

2019-03-23 16:13

國一南下鼎金段凌晨8車連環撞 1人噴飛北上車道死亡

2019-03-24 07:40

兒子女友裸睡 色父摸上床做了壞事

2019-03-23 17:51

應召站主打暗黑系女星 本尊差很大「加500再一次」吸客

2019-03-23 15:45

休旅車墜落5層樓高架橋 警方證實男子酒駕殞命

2019-03-24 11:10

影／雲林斗六火燒車 車內赫見一焦屍

2019-03-23 15:22

台南兩客運車尬車釀車禍？ 警方初判是單純擦撞

2019-03-23 14:18

裝潢商垂涎人妻約出性侵 犯後辯：她嘴說不要身體配合

2019-03-24 09:19

影／這是第3次酒駕了！男子自撞安全島翻車命大沒事

2019-03-23 15:48

遊艇擱淺淡水河 38人卡在沙洲上待援

2019-03-23 22:37

神祕台灣金主操盤… 金三角毒窟多少幕後藏鏡人

2019-03-24 10:00

國道1號楠梓路段車禍 2車擦撞1小貨車翻覆

2019-03-23 21:01

男大生趁女同學茫醉性侵 和解後獲緩刑

2019-03-23 16:32

高雄30年烤鴨店火警 消防隊迅速滅火

2019-03-23 19:13

台東警界父子檔 同心辦案讓通緝犯乖乖就逮

2019-03-23 17:50

父母離婚從小自食其力 兄弟聲請免除扶養病父判准

2019-03-24 08:02

影／不只盜伐扁柏樹瘤 山老鼠還擁槍彈、黃金磚

2019-03-23 13:59

影／快速道路掉工字鋼 5車沒法閃壓過全爆胎

2019-03-23 14:29

宜蘭爆學長性霸凌學弟 校方致歉

2019-03-23 19:47

影／台南交警對兒童祭出百張「紅單」 家長笑呵呵

2019-03-23 19:24

台65墜橋死亡車禍畫面曝光 森林人酒駕彎道超車摔爛

2019-03-24 12:23

昏暗國道 夫婦下車遭比丘撞死

2019-03-23 23:24

影／高雄過港隧道肇事逃逸車禍 警方急尋目擊者

2019-03-23 17:07

基隆潮境公園保育區連2天釣客闖入 最高可罰15萬元

2019-03-24 07:36

醫官覬覦女兵美色 奶茶摻FM2趁機猥褻判4年6月

2019-03-24 12:51

橫越馬路遭BMW跑車撞上 18歲單車男傷重不治

2019-03-23 14:30

影／台中夜店又鬥毆 警分局長今凌晨帶隊：無限期臨檢

2019-03-24 10:02

惡劣捕獸夾 高雄大樹驚見狗兒長著白骨爪

2019-03-24 09:11

兩名小鮮肉車內「純聊天」 座椅散落白粉末露餡了

2019-03-23 16:33

殉職警消器捐 追思會感念

2019-03-23 23:31

離婚用騙的 「單身」一場夢

2019-03-23 23:48

國一鼎金段8車連環撞 疑死者肇事後甩飛慘被輾

2019-03-24 12:12

女上美髮店洗頭慘遭刺肚斷手筋 凶手思覺失調被判3年

2019-03-24 11:38

壓制拒檢鬼祟男導致骨折 北市警：他有舊傷無執法過當

2019-03-24 04:16

台中公車司機欺負落單自閉女 載至僻靜處性侵被判4年

2019-03-24 11:25

桃園檢察長關說疑案 檢協會要求查明有無受私交影響

2019-03-23 22:49

51歲啃老被阻 怒砍妹妹致傷殘

2019-03-23 23:52

西裝男稱急回高雄打胰島素 竟是一場騙局

2019-03-23 19:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top