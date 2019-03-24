北市年輕男子身中6處刀傷 倒在民宅雨遮上

2019-03-24 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市今天中午12時許，位於信義區的虎林街164巷60弄一處民宅，有一名男子受傷，這名年約18歲的年輕男子，全身受到6處刀傷，並躺在民宅2樓雨遮上，警方指出，男子意識清楚，目前送往北醫醫院急救，將調查受傷原因。