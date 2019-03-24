婦人網購遭騙47萬 警籲3招防電話騙術

2019-03-24 13:27 中央社 台北24日電



一名38歲葉婦遭詐騙集團偽稱其誤簽「連續購買12次」欄位，經指示到ATM解除分期付款反被騙新台幣47萬元，刑事局今天呼籲，接獲陌生來電應秉持「聽、掛、問」以防騙。

刑事局今天發布新聞稿表示，南投葉姓婦人日前在網購平台「瘋狂賣客」網購一支針孔打火機，購物後3個月卻接到詐騙集團來電佯稱為「瘋狂賣客」平台客服人員，以新話術偽稱葉婦之前簽收貨單時，誤簽到「連續購買12次」的欄位，須到ATM執行解除分期付款步驟。

詐騙集團還說，若葉婦未進行解除，將即刻自葉婦帳戶扣款1000元，且將連續扣款12個月。

心急的葉婦急於想補救，竟被詐騙集團假稱為方便銀行行員日後協助帳戶凍結，即可免被扣款，而被套問出其名下銀行帳戶數量和存款。

隨即又有一名自稱銀行客服人員來電告知，葉婦須到ATM輸入銀行代碼、授權號碼及密碼等共13次，才能順利解除分期付款，照做的葉婦竟因此共匯出13筆款項、遭騙約47萬元。

刑事局呼籲，民眾網購務必確保業者平台具良好資安管理機制，以免反遭歹徒盜取個資，成為被詐財目標。

同時，若接到陌生電話要秉持「聽、掛、問」原則，別被話術誤導，若對方提到「ATM匯款」「購買遊戲點數」「不准掛上電話」「不要告訴他人」等關鍵字，就是詐騙。

刑事局提醒，若觀察來電顯示有「+」的號碼則屬境外來電，客服人員為大陸口音又稱訂單有問題，可先掛斷電話後再主動撥打「原」客服電話進行確認；另，ATM並無解除分期付款或退款，民眾有疑問可撥打「165」反詐騙專線詢問。