如何辨識親友染毒？ 南警提示四大徵兆
「要如何辨識親友是否染上毒癮呢？」員警到社區進行安居專業宣導時，常有民眾私下詢問這個問題，台南市警五分局今天說，根據食品藥物管理署的建議，可能染上毒癮者有四大徵兆，包括「作息改變」、 「行為異常」、 「情緒不穩」及「特殊物品」等，如發現親友出現這些徵兆，很可能沾染上毒品，可向警方或毒品危害防制中心尋求專業協助。
警方說，「作息改變」因毒品作用會讓人精神異常亢奮或是昏昏沉沉，作息也隨之受到影響。 「行為異常」因吸食毒品會影響行為及交友，逃家、翹課或成群結黨。 「情緒不穩」因毒品作用會影響情緒，吸毒者喜怒無常，暴躁易怒。「特殊物品」是指身上有可疑粉末、吸食器或是奇怪包裝的咖啡飲料包。
台南市毒品危害防制中心說，生理戒毒容易而心理戒毒十分艱難，對於一個戒斷毒癮的人來說，在戒的過程中，他極有可能會出現復吸。作為家屬要有信心和耐心，戒斷毒癮可能不是一個月、一年、兩年能夠解決的，需要很長的時間。家屬可以協助吸毒者使用藥物治療，藥物治療可以幫助戒毒患者加快毒素的代謝，消除精神病症狀，同時，還可治療各種可能並發的軀體疾病，加強身體素質，縮短病程。
員警表示，最重要的還是要主動關心周遭的親友日常生活及交友狀況，如果有剛剛提到的徵兆，都可以撥打24小時免費戒毒諮詢專線0800770885，向所在地的毒品危害防制中心尋求專業協助。
留言