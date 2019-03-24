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穩鵬號喋血案1死7失蹤 海巡特勤戒護船隻返高雄

2019-03-24 13:19中央社 高雄24日電

東港籍漁船穩鵬號2月在模里西斯海域發生1死7失蹤海上喋血案，今天由海巡署特勤隊員戒護船隻平安返抵高雄港，並移由屏東地檢署偵辦。

這起2月20日發生的海上喋血案，海巡署於2月21日派遣巡護八號馳援7000公里救援，另由偵防分署於2月23日加派4名特勤人員搭機前往斯里蘭卡轉乘漁船前往搶救，於3月18日將菲籍兇嫌扣押在巡護八號拘留室押返高雄港，將兇嫌押解屏東地檢署。

由於案發現場穩鵬號要帶回台灣，但因船速不及巡護八號，海洋委員會海巡署艦隊分署由海巡署特勤隊員4人和漁業觀察員2人隨船戒護，並由蔡姓船長駕船載回歷劫歸來船員及當時遭殺害的一具菲籍船員遺體，今天上午返抵高雄港高雄海巡隊基地碼頭。

海洋委員會海巡署艦隊分署發布新聞表示，交接的戒護小組負責保全穩鵬號漁船現場跡證，以利還原漁船海上喋血案真相。由於戒護航程距離約7000公里，航程共21天，必須航經麻六甲海峽，面對時有所聞的海盜行為，特勤隊員戰戰兢兢，不敢鬆懈，返航期間人員採24小時輪班，終於順利返抵台灣。

屏東東港籍鮪釣大型漁船穩鵬號船上共有24人，當時船上1名菲律賓籍大副因管理問題與其他漁工發生口角，憤而持刀砍死1名菲籍船員，並逼其他船員跳海，造成2名菲籍、5名印尼籍船員落海失蹤，其他3名台籍船員、6名菲籍及6名印尼籍船員被友船救起。

海巡署血案高雄港

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